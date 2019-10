Bastano 3 esercizi per combattere la stanchezza cronica e non serve neanche andare in

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 5 ottobre 2019), doloretti sparsi qua e là e la sensazione di non essere mai al massimo delle proprie forze fisiche e mentali: questi sono solo alcuni dei “regalini” che ci fa lo stress e lo stato continuo di tensione che ogni giorno ci trasciniamo dietro. L’attività fisica, di certo, può darci una mano a rimetterci in sesto. Ma cosa fare se non abbiamo tempo diin palestra o non l’amiamo particolarmente? Marcello Chiapponi, fisioterapista e personal trainer, fondatore del sito “L’Altra Riabilitazione”, rivela ad HuffPost tre sempliciche possiamo fare anche a casa per sentirci, nell’arco di poche settimane, di nuovo in forze. “Una volta diventati abili nel farli - assicura - il nostro stato di forma sarà sicuramente superiore a quello della maggior parte dei frequentatori delle ...

