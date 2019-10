Basket femminile | Serie A 2019-2020 | tutto facile per Schio | Venezia e Ragusa Vince

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019) Nell’Opening Day a Chianciano Terme delladisono andate in scena quattro partite valide come primo turno di stagione regolare.per le possibili grandi protagoniste della stagione a partire da, passando perfino ad arrivare all’Umana Reyer, all’esordio ha vinto anche Sesto San Giovanni. Famila Wuber-UseRosa Empoli 73-57 La resistenza delle toscane di fronte alle campionesse in carica dura 20 minuti in cuimostra di non essere ancora al meglio e torna negli spogliatoi addirittura sotto di nove punti sul 28-37. La musica cambia nel secondo tempo quando la corazzata targata Famila mette la sesta e vola via fino al +16 finale. Decisive le 16 marcature di Jillian Christina Harmon in 23 minuti d’impiego. Dall’altra parte del campo non bastano i 15 punti di Kamila ...

