Barbara d’Urso querelata da Angela Cavagna | “Doveva informarsi”

Ecco Gli Ospiti della Domenica di Barbara D’Urso! : Come ogni venerdì Barbara d’Urso ha annunciato alcuni degli Ospiti che le terranno compagnia Domenica. La più attesa è Mercedesz Henger che si difenderà dalla mamma. Ma si preannuncia grande fermento anche in prima serata con Live – Non è la D’Urso. Ecco le anticipazioni sulla Domenica in compagnia di Barbarella! Come consuetudine ogni fine settimana la notizia più attesa di Pomeriggio 5 è relativa agli Ospiti di Domenica live ...

Barbara d’Urso : 2 milioni di follower su Instagram - ma lei segue una sola persona : Su Instagram, Barbara D’Urso ha oltre 2 milioni di follower, ma lei segue una sola persona. La conduttrice è molto apprezzata sui social e il suo profilo Instagram ha un grande successo, così tanto che ha superato la soglia dei 2 milioni di follower. Un vero record per Barbara che, fra video, selfie e foto, tiene informati i suoi fan, raccontando la sua vita davanti e dietro le telecamere. Nonostante sia molto riservata e attenta a ...

Corte d’Appello di Milano ribalta sentenza e dà ragione a Selvaggia Lucarelli contro Barbara d’Urso : “Diritto di satira - battuta di valenza sarcastica” : “Diritto di satira, battuta di valenza sarcastica”. La Corte d’Appello di Milano ribalta la sentenza di primo grado su Selvaggia Lucarelli, assolvendola perché il fatto non costituisce reato. Era stata la conduttrice tv Barbara D’Urso, nell’aprile del 2014, a querelare per diffamazione la Lucarelli dopo che quest’ultima aveva pubblicato su Twitter e Instagram una frase riguardante l’entrata in studio della D’Urso durante una puntata ...

Pomeriggio 5 : Cecchi Paone Abbandona lo Studio - Barbara d’Urso Furiosa! : Scintille in diretta a Pomeriggio 5. Nel programma di Barbara D’Urso erano presenti alcuni ospiti per parlare della dieta vegana ma la situazione degenera e, dopo un’acceso scontro, Alessandro Cecchi Paone Abbandona lo Studio, al suo rientro inoltre non riesce a calmarsi e la conduttrice chiede le sue scuse. Ecco cosa è successo. Durante la puntata di Pomeriggio 5 è andata in onda, in diretta, una durissima lite tra il conduttore e ...

Grande Fratello 17 opinionisti : svelati i nomi al fianco di Barbara d’Urso : Grande Fratello opinionisti: svelati i nomi che affiancheranno Barbara d’Urso A breve partirà la quarta stagione del Grande Fratello Vip, ma intanto continuano a fervere i preparativi dell’edizione numero 17 della versione nip che anche quest’anno sarà guidata da Barbara d’Urso. Nelle ultime ore sono stati svelati anche gli opinionisti che affiancheranno la conduttrice partenopea: […] L'articolo Grande Fratello 17 ...

Grande Fratello 2020 - Barbara d’Urso conferma : “Si farà - ma…” : Barbara d’Urso conferma: “Condurrò il GF 17 ma non rifarò La Dottoressa Giò” Barbara d’Urso è una delle conduttrici di punta di Mediaset. La bella presentatrice napoletana è una delle poche, insieme a Maria De Filippi, a lavorare a numerosi programmi contemporaneamente. Il pubblico è curioso di sapere se Barbara replicherà o meno lo stesso numero di trasmissioni che ha condotto durante la scorsa stagione televisiva e la ...

Barbara d’Urso - l’amarcord in una foto con Charlize Theron : “L’ho inventata io” : La conduttrice ha ricordato un momento della sua carriera accanto a una giovanissima attrice premiata in Italia in un...

Barbara d’Urso perde in tribunale : Selvaggia Lucarelli svela il motivo : Selvaggia Lucarelli vince la causa in tribunale contro Barbara D’Urso in appello Svolta decisamente importante per la causa che da diversi anni vede contrapposte Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso. A luglio scorso la giornalista ha vinto l’appello del processo per diffamazione ai danni della conduttrice di Pomeriggio Cinque. La vicenda risale al 2014 quando Selvaggia Lucarelli aveva scritto sui social un post commentando una ...

“Questo no!”. Barbara d’Urso furia. La frase dell’ospite gela tutti e lei chiude il collegamento : Barbara d’Urso, il 20 settembre, ha avuto in trasmissione Deborah e Cristiano, i due sposini che hanno raccontato di aver avuto le nozze rovinate da un pasto che ha fatto stare male diversi loro ospiti. andiamo con ordine. I cinquantadue invitati si mettono a tavola per un pranzo dove non manca nulla. Ma già agli antipasti la mamma della sposa, 82 anni, si senta male: vertigini e ripetuti episodi di vomito. Arriva l’ambulanza per il ...

Pomeriggio 5 - è caos in studio. Barbara d’Urso tuona : “Silenzio!” : Barbara d’Urso rimprovera Patrizia Groppelli e Maria Monsè a Pomeriggio Cinque Pomeriggio 5 per il talk dedicato alla cronaca rosa propone al suo pubblico gli argomenti più discussi di sempre. Lo sa bene Barbara d’Urso che è stata costretta, durante la diretta di oggi, a rimproverare due delle sue ospiti: Patrizia Groppelli e Maria Monsè. Le due, come al solito, se ne sono dette di tutti colori. Patrizia ha accusato la showgirl di ...