Bambino di 3 anni investito mentre attraversa la strada con la mamma

Milano : Bambino di tre anni investito da furgone in viale Jenner - grave : Milano, 5 ott. (AdnKronos) – Un bambino di tre anni è stato investito intorno alle 15.50 in viale Jenner a Milano da un furgoncino. Il piccolo, insieme alla mamma negli attimi prima dell’incidente, ha riportato un trauma cranico ed è in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. L'articolo Milano: bambino di tre anni investito da furgone in viale Jenner, grave sembra essere il primo su CalcioWeb.

La bufala del Bambino volato via su una mongolfiera - dieci anni dopo : Una rivista ha raccontato cosa ne è stato della famiglia protagonista di una delle bufale più famose di sempre, pensando per un attimo di aver scoperto una nuova verità

Jonty Bravery - ecco chi è il 18enne che ha lanciato un Bambino di 6 anni giù dal tetto della Tate Gallery di Londra : Ora che ha compiuto 18 anni si è potuto rendere nota l’identità e il volto del ragazzo che il 4 agosto scorso ha gettato un bambino di sei anni giù dal tetto della Tate Gallery di Londra, uno dei musei più noti e visitati della Gran Bretagna. Si tratta di Jonty Bravery , ora a processo per tentato omicidio: la prima udienza si terrà il prossimo febbraio. Il procuratore di Londra, il giudice Nicholas Hilliard QC, ha rifiutato la richiesta ...

Londra - lancia un Bambino dal tetto della Tate Modern : ha 18 anni - reso pubblico il suo volto : Il 4 agosto scorso il cadde dal decimo al quinto piano del noto museo londinese, dove si trovava con la madre: ora non riesce più a parlare, mangiare e muoversi. A scaraventarlo dalla balconata panoramica fu Jonty Bravery, allora 17enne, accusato di tentato omicidio. Divenuto maggiorenne, il giudice Nicholas Hilliard ha deciso di rendere noto nome e volto dell'uomo.Continua a leggere

Nasce un Bambino con 31 dita - cosa gli succederà nei primi anni di vita : Un bambino cinese è nato con 31 dita. Il piccolo che è di Shenyang, nella Cina nord-orientale, appena arriverà a sei anni sarà operato perché non può continuare a vivere in quel modo. Il bambino ha 16 dita ai piedi e 15 alle mani e l’intervento a cui sarà sottoposto è molto delicato perché le dita non sono tutte singole ma alcune sono attaccate tra loro. Questa patologia che affligge il bambino si chiama polidattilia, ed è una ...

84 anni - ogni giorno fa 60 km per portare un Bambino non vedente a scuola : è il nonno dell'anno : Il 2 ottobre Romano Carletti sarà premiato a Palazzo Chigi, a Roma. La favola di Montemignaio (Arezzo) dove il piccolo Jaffar, di origini macedoni, non può usufruire dello scuolabus perché privo dell'accompagnamento per disabili

Bambino di due anni ricoverato - i medici gli trovano 50 aghi nel corpo : Una vicenda incredibile e dolorosissima quella accaduta in Brasile e precisamente a Bahia, dove la mamma ha portato in ospedale il suo piccolo perché stava malissimo. Il Bambino, infatti, piangeva, era inconsolabile e vomitava senza riuscire a fermarsi. I medici lo hanno visitato e hanno scoperto che nel suo corpicino c’erano 50 aghi. Gli aghi erano anche nel fegato e in altri organi vitali. La mamma, Maria de Souza Santos , ha ...

Bambino di 5 anni violentato dai compagni di scuola di 9 anni : «Gli dicevano "sei la nostra prostituta"» : È stato violentato da alcuni compagni di scuola mentre tornava a casa. Un Bambino di 5 anni è stato aggredito da alcuni ragazzi più grandi di lui, che frequentavano la sua stessa...

Milano : sorpreso a rubare in casa da Bambino di 9 anni - arrestato : Milano, 23 set. (AdnKronos) - Trovano un estraneo nella loro casa a Milano. E' stato arrestato un uomo sorpreso da un bambino di 9 anni a rovistare nella borsa della madre, nel soggiorno di casa. Il figlio ha notato la presenza dell'uomo e ha avvertito subito la madre, che stava accudendo il fratell

Morde così forte l’occhio del suo Bambino di quattro anni che glielo stacca - il Bambino forse rimarrà cieco : Un uomo di 34 anni, Angel Vidal Mendoza ha staccato a morsi l’orecchio del suo bambino di quattro anni perché era sotto gli effetti allucinogeni del farmaco PCP. L’uomo, con una violenza inaudita ha morso l’occhio de suo bambino staccandoglielo. Poi sulla sua sedia a rotelle è andato fuori casa, ha preso un’ascia e si è colpito ripetutamente. Questa orrenda vicenda è accaduta a Bakersfield, in California ed è stata riferita da The ...

Bambino di 6 anni gioca in continuazione - la madre sfinita lo lega con le catene nel pollaio : Una donna, madre adottiva di un Bambino di 6 anni, non riusciva a tenerlo fermo un attimo e allora ha pensato di incatenarlo in un pollaio. Questa terribile vicenda è accaduta a Osizweni, in Sud Africa. Il Bambino, dopo essere stato legato, ha iniziato ad urlare così forte che un vicino di casa lo ha sentito ed ha chiamato le forze dell’ordine. Il vicino di casa ha detto alla polizia che le urla provenivano dal pollaio e così ...

Catania - Bambino di due anni muore dopo cinque ore in auto al sole : il papà si è dimenticato di lasciarlo all’asilo : Un bambino di due anni è morto stamattina a Catania dopo essere stato per oltre cinque ore nell’auto del padre che si era dimenticato di lasciarlo all’asilo. L’uomo, 43 anni, è un dipendente amministrativo dell’università. È stata la moglie a chiamarlo, dopo essere andata all’asilo per prelevare il figlioletto. Il padre del bimbo si è precipitato trovando il piccolo esanime, lo ha portato al Policlinico dove i ...

