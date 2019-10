ATP Pechino – Tsitsipas è il secondo finalista | Zverev ko in due set

ATP Pechino – Thiem in rimonta : Khachanov si arrende in semifinale : Thiem trionfa in rimonta contro Khachanov: l’austriaco è il primo finalista del torneo ATP di Pechino E’ Dominic Thiem il primo finalista del torneo ATP di Pechino: il tennista austriaco ha superato oggi le semifinali del China Open Atp 500, torneo che si disputa sui campi in cemento di Pechino, battendo in rimonta Kachanov. Thiem, numero 5 del ranking ATP, ha trionfato dopo due ore e 41 minuti di gioco, col punteggio di 2-6, ...

ATP Pechino – Alexander Zverev in semifinale : Querrey dura solo un set : Alexander Zverev accede alla semifinale dell’ATP di Pechino: il tennista tedesco supera in due set Sam Querrey Dopo 74 minuti di gioco Alexander Zverev raggiunge la semifinale dell’ATP di Pechino. Il tennista tedesco, numero 6 del ranking mondiale maschile, si è imposto su Sam Querrey, numero 55 ATP. Il match è stato molto combattuto nel primo set, decisosi al tie-break in favore di Zverev con il punteggio di 3-7. Secondo set ben più ...

ATP Pechino – Troppo Tsitsipas per Isner - il greco stacca agevolmente il pass per la semifinale : Il tennista greco si impone in due set contro il proprio avversario americano, costretto ad arrendersi con il punteggio di 7-6, 6-3 Stefanos Tsitsipas stacca il pass per la semifinale del “China Open“, Atp 500 da 3.515.225 dollari in corso sui campi in cemento di Pechino, in Cina. Il greco vince in scioltezza al cospetto di John Isner, rimasto in partita solo nel primo set prima di cedere al proprio avversario con il risultato ...

ATP Pechino – Murray lotta ma si arrende a Thiem - l’austriaco sfiderà Khachanov per un posto in finale : Lo scozzese parte male perdendo il primo set, ma nel secondo tiene testa all’austriaco perdendo solo al tie-break Andy Murray esce di scena ai quarti di finale del “China Open“, Atp 500 da 3.515.225 dollari in corso sui campi in cemento di Pechino, in Cina. Lapresse Il britannico non può nulla al cospetto di Dominic Thiem, che si impone con il risultato di 6-2, 7-6(3) dopo un’ora e 55 minuti di gioco. Una partita ...

ATP Pechino – Fognini ribaltato dal russo Khachanov - l’azzurro fallisce l’accesso in semifinale : Il tennista ligure parte bene al cospetto del russo vincendo il primo set, prima di cedere di schianto e regalare il successo al proprio avversario Fabio Fognini esce di scena nei quarti di finale del “China Open“, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 3.515.225 dollari in corso sui campi in cemento di Pechino, in Cina (combined con un Wta Premiere Mandatory). AFP/LaPresse Niente da fare per il tennista azzurro al cospetto ...

LIVE Fognini-Khachanov - ATP Pechino 2019 in DIRETTA : 6-3 3-6 1-6 - vittoria in rimonta del russo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Ora Khachanov attende il vincente del quarto di finale tra Dominic Thiem ed Andy Murray. Occasione sicuramente persa da Fognini per ottenere punti importanti in chiave ATP Finals 2019. Il ligure è rimasto in partita fino a metà secondo set. Dopo aver subito il break è sparito totalmente dal campo. Khachanov si qualifica per le ...

LIVE Fognini-Khachanov - ATP Pechino 2019 in DIRETTA : 6-3 3-6 1-2 - il ligure subito sotto di un break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 In rete il recupero di Khachanov. 15-30 Doppio fallo di Fognini. 15-15 Bella chiusura con la volèe alta per Fognini. 1-3 Ace di Khachanov che tiene il servizio. 40-15 Questa volta è lunga la smorzata di Fognini e Khachanov chiude con il dritto. 30-15 Bella palla corta di Fognini. 30-0 Khachanov sfonda con il dritto. 1-2 Fognini tiene il servizio. 40-0 In corridoio il rovescio del ...

LIVE Fognini-Khachanov - ATP Pechino 2019 in DIRETTA : 6-3 3-6 0-1 - il ligure subito sotto di un break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 In corridoio il rovescio del russo. 30-0 Passante di rovescio di Fognini. 0-2 Game a zero del russo, che ora è in pieno controllo. 40-0 Ace di Khachanov. 30-0 Ancora un errore dell’azzurro. 0-1 break DI KHACHANOV! Fognini era comodamente avanti e ha giocato veramente male gli ultimi quattro punti. 40-A Palla break per Khachanov! 40-40 Doppio fallo del ligure. 40-30 Dritto vincente ...

LIVE Fognini-Khachanov - ATP Pechino 2019 in DIRETTA : 6-3 3-6 - un set pari. Si va al terzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 SECONDO SET PER KHACHANOV! 40-30 Doppio fallo di Khachanov. 40-15 Lungo il recupero del russo dopo il rovescio lungolinea di Fognini. 40-0 Ace di Khachanov e tre set point per lui. 30-0 Splendida accelerazione di dritto del russo. 3-5 Fognini tiene comodamente il servizio, ma ora serve il break. 40-0 Khachanov spara fuori la risposta. 30-0 Dritto vincente dell’azzurro. 2-5 Ace del ...

LIVE Fognini-Khachanov - ATP Pechino 2019 in DIRETTA : 6-3 2-3 - il ligure conquista il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Prima vincente di Khachanov. 0-30 Bel passante di rovescio di Fognini. 2-4 NOOOO! Fognini sbaglia una comodissima volèe alta di dritto e regala il break al russo. 30-40 Fognini stecca il dritto e c’è una palla break per Khachanov. 30-30 Bel dritto incrociato dell’azzurro. 15-30 Lungo il dritto del russo. 0-30 In rete il rovescio di Fognini. Momento complicato ora. 2-3 Si ...

LIVE Fognini-Khachanov - ATP Pechino 2019 in DIRETTA : 6-3 - il ligure conquista il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 primo SET PER FOGNINI! Scambio durissimo, con Fognini sempre all’attacco e alla fine Khachanov sbaglia il dritto. 40-30 Khachanov spara un altro dritto lunghissimo. Set point per Fognini. 30-30 Perfetta palla corta dell’azzurro. 15-30 Doppio fallo di Fognini. Purtroppo “il falco” aveva cancellato l’ace del ligure in precedenza. 15-15 Altro scambio molto lungo ...

LIVE Fognini-Khachanov - ATP Pechino 2019 in DIRETTA : 5-2 - nuovo break di vantaggio per l’azzurro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Khachanov si aggrappa al servizio e resta vivo nel primo set. Ora Fognini serve per chiudere il set. 40-30 Ace del russo. 30-30 Khachanov chiude con lo smash a rimbalzo. 15-30 Pazzesco vincente di dritto di Fognini. 15-15 Doppio fallo di Khachanov. 5-2 Quattro errori di fila di Khachanov e Fognini ringrazia. 40-0 Altra risposta sbagliata da Khachanov. 30-0 Ancora problemi con il dritto per ...

LIVE Fognini-Khachanov - ATP Pechino 2019 in DIRETTA : 3-0 - break in apertura per l’azzurro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 In corridoio la palla corta del russo. 0-40 Brutto errore di Fognini. Ci sono ora tre palle break per il russo. 0-30 Palla corta sbagliata di Fognini e Khachanov chiude comodamente con il dritto. 3-1 Khachanov si salva con il servizio e tiene il game, dopo aver annullato due palle break. A-40 Ancora la prima del russo. 40-40 Khachanov si salva con la prima di servizio. 30-40 Lunga di ...