Atletica | Mondiali 2019 | tutti gli italiani in gara oggi sabato 5 ottobre A che ora

(Di sabato 5 ottobre 2019)saranno impegnati 11(8 in due staffette) aidileggera, a Doha (Qatar) dove va in scena la nona giornata della rassegna iridata. L’Italia si affida a Luminosa Bogliolo che vuole passare il turno sui 100 ostacoli e alle due 4×400 che inseguono la finale con annesso pass olimpico, da non perdere la finale della 4×100 femminile e poi la Maratona dove Eyob Faniel, Daniele Meucci, Yassine Rachik proveranno a sorprendere. Di seguitogliinaidileggera, il calendario dettagliato e gli orari in cui gareggeranno. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono(in Qatar sono un’ora avanti rispetto a noi).INAIDI...

