Atletica | Mondiali 2019 | oro agli USA nella 4×100 maschile e alla Giamaica in quella

Atletica - Mondiali 2019 : gli USA vincono l’oro nella 4×100 maschile. Bronzo sorprendente per il Giappone : Nessun problema per gli USA nella 4×100 maschile, letteralmente dominata. Un vero e proprio dream team composto da Christian Coleman, Justin Gatlin, Michael Rodgers, Noah Lyles. Gli statunitensi hanno chiuso la staffetta veloce con un fantastico 37.10. Gli atleti a stelle e strisce non hanno forzato i cambi, svolgendo tutte le operazioni con un po’ di margine, potendo contare su una superiorità evidente. Alle loro spalle una ...

Atletica - Mondiali 2019 : la Giamaica domina la 4×100 femminile. Le azzurre ottengono un buon settimo posto : Per l’Italia era già stata una vera e propria impresa quella di arrivare nella finale dei Mondiali di Atletica leggera 2019 nella 4×100 femminile, nella gara di questa sera le ragazze si sono piazzate al settimo posto. Johanelis Herrera Abreu ha aperto in maniera discreta la staffetta, troppo lungo, però, il cambio con Gloria Hooper. Nonostante ciò l’azzurra lotta come una leonessa, passando il testimone ad Anna Bongiorni la ...

Atletica - Mondiali 2019 : nel salto triplo vince la venezuelana Yulimar Rojas con 15.37 : La finale del salto triplo femminile dei Mondiali di Atletica leggera va alla venezuelana Yuimar Rojas, che balza a 15.37, e precede la giamaicana Shanieka Ricketts, d’argento a quota 14.92, mentre è terza la colombiana Caterine Ibarguen, che si attesta alla misura di 14.73. Non c’è la seconda giamaicana sul podio: è quarta Kimberly Wiliams, con 14.64, primato personale, mentre è quinta, col primato stagionale, l’ucraina Olha ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 5 ottobre - 4×100 donne settima al mondo. Re imperiale : 4×400 in finale! Italia out nella 4×400 femminile - Bogliolo avanti nei 100 hs : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.22: Si chiude qui un’altra straordinaria serata di Atletica ma la giornata non finisce qui. C’è ancora Italia nella maratona dalle 22.59. La seguiremo come sempre in DIRETTA. A dopo 21.18: Stavolta gli Stati Uniti non sbagliano niente!!! Vincono con 37″11, secondo posto e record europeo per la Gran bretagna in 37″36, terzo posto e bronzo splendido per il Giappone con ...

Atletica - Mondiali 2019 : nel getto del peso i primi tre chiudono in un centimetro! Vince lo statunitense Joe Kovacs. : In tre in un centimetro: è questo l’epilogo della finale del getto del peso maschile ai Mondiali di Atletica leggera in corso a Doha. L’oro va allo statunitense Joe Kovacs, che stabilisce il nuovo record dei campionati con la misura di 22.91 e batte il connazionale Ryan Crouser, secondo con 22.90, che equivale al nuovo personale. Terza piazza per il neozelandese Tomas Walsh, che fa segnare la medesima misura del secondo, che per lui ...

Atletica - Mondiali 2019 : Davide Re porta l’Italia in finale nella 4×400 - gli azzurri staccano il pass olimpico. Gli Stati Uniti firmano il miglior tempo : Fantastica Italia nella 4×400 uomini che con il terzo posto nella prima batteria vola in finale ai Mondiali di Atletica. La gara è stata aperta in maniera discreta da Edoardo Scotti che ha passato il testimone in quinta posizione. nella seconda frazione Vladimir Aceti ha spinto con convinzione anche se si è leggermente staccato dal resto del gruppo. Il cambio di passo è stato dato da Matteo Galvan che ha tenuto il suo ritmo fino ...

Mondiali Atletica 2019 – Italia in finale nella staffetta maschile 4×400 : pazzesca rimonta di Davide Re! : Italia in finale nella staffetta maschile 4×400: gli azzurri si qualificano grazie ad una stupenda rimonta di Davide Re Una rimonta pazzesca consente alla stafetta maschile 4×400 Italiana la qualificazione alla finale dei Mondiali di Atletica 2019. Il quartetto Italiano, formato da Edoardo Scotti, Vladimir Aceti, Matteo Galvan e Davide Re, ha ottenuto anche la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo del prossimo anno. Gli ...

Atletica - Mondiali 2019 : Italia fuori dalla finale 4×400 donne per 17 centesimi. Miglior tempo per gli Stati Uniti : Spettacolo, emozioni e colpi di scena nelle batterie della 4×400 femminile ai Mondiali di Atletica di Doha. Due batterie di alto livello che hanno visto tra le protagoniste le squadre più attese come la Giamaica, la Polonia, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e anche la nostra Italia, beffata per soli 17 centesimi. Nella prima batteria le giamaicane (Roneisha McGregor, Anastasia Le-Roy, Tiffany James, Stephenie Ann McPherson) hanno dominato, ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 5 ottobre - Re imperiale : 4×400 in finale! Italia clamorosamente eliminata nella 4×400 femminile - Bogliolo avanti nei 100 hs : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.42: Questi gli atleti che avranno accesso ai tre lanci di finale nel peso: Ryan Crouser (Usa), Darlan Romani (Bra), Darrell Hill (Usa), Joe Kovacs (Usa), Jacko Gill (Nzl), Konrad Bukowiecki (Pol), Chukwuebuka Enekwechi (Ngr), Tomas Walsh (Nzl) 19.40: Si sta completando la terza rotazione di lanci nel peso, non ci sono cambiamenti nelle prime posizioni 19.34: nella seconda semifinale della ...

Mondiali Atletica 2019 – Italia fuori dalla finale della staffetta femminile 4×400 : l’errore di Trevisan costa la qualificazione : L’Italia non riesce a qualificarsi per la finale della staffetta femminile 4×400: le azzurre penalizzate dallo scontro fra Giancarla Trevisan ed una frazionista britannica Dal podio di Yokohama alla delusione di Doha, il passo è breve. Resta l’amaro in bocca per l’eliminazione della squadra di staffetta femminile Italiana, incapace di qualificarsi per la finale della prova 4×400. Maria Benedicta Chigbolu, ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 5 ottobre - Italia fuori dalla finale della 4×400 femminile - Bogliolo in semifinale nei 100 hs. Strati e Vicenzino out lungo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.19: GRANDISSIMO WALSH NEL PESO! 22.90 lancio lunghissimo, primo posto e record dei campionati 19.18: Nel peso il brasiliano Romani è secondo con 21.61, terzo il neozelandese Gill con 21.41, quarto Enekwechi con 21.18 19.17: Risultato DISASTROSO per la squadra Italiana che a maggio era sul podio mondiale a Yokohama e adesso esce dalla finale a Doha. Decisivo lo scontro tra Trevisan e la ...

Mondiali di Atletica 2019 – Bogliolo super nei 100hs : l’azzurra in semifinale : Ottimo esordio dell’azzurra Bogliolo ai Mondiali di atletica 2019 di Doha: l’atleta italiana stacca il pass per la semifinale dei 100hs Un esordio da numero uno. Senza paura, fino al traguardo. Luminosa Bogliolo non finisce di stupire. Dopo un’estate passata a sfiorare ripetutamente il record italiano di Veronica Borsi (12.76, rimasto a due centesimi di secondo), e cogliendo successi come la vittoria agli Europei a ...

Atletica - Mondiali 2019 : Luminosa Bogliolo in semifinale - fuori le azzurre del lungo. Sfiorati i 90 metri nel giavellotto : Va in archivio la sessione pomeridiana della penultima giornata di gare dei Mondiali di Atletica leggera in corso a Doha: andiamo a scoprire i risultati di batterie e qualificazioni. Nelle batterie dei 100 metri ostacoli femminili Luminosa Bogliolo vince la seconda serie in 12″80 e passa alle semifinali. Per l’azzurra arriva l’11° crono assoluto, ma il sogno di passare alla finale resta intatto. Il miglior tempo è della ...