Atletica | Mondiali 2019 oggi | programma | orari e tv di sabato 5 ottobre Il calendario

Atletica - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (sabato 5 ottobre). A che ora gareggiano - programma e tv : oggi sabato ottobre saranno impegnati 11 italiani (8 in due staffette) ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, a Doha (Qatar) dove va in scena la nona giornata della rassegna iridata. L’Italia si affida a Luminosa Bogliolo che vuole passare il turno sui 100 ostacoli e alle due 4×400 che inseguono la finale con annesso pass olimpico, da non perdere la finale della 4×100 femminile e poi la Maratona dove Eyob Faniel, Daniele Meucci, ...

Atletica - Mondiali 2019 : Luminosa Bogliolo a caccia di una storica finale nei 100 hs : Oggi 5 ottobre, a partire dalle ore 16.30, prenderanno il via le batterie dei 100 metri ostacoli ai Mondiali di Atletica leggera in corso di svolgimento a Doha. Grandissima attesa in casa Italia per Luminosa Bogliolo. L’azzurra, dopo una stagione decisamente positiva, punta alla finale. Superare le batterie sembra ipotesi abbastanza concreta visto che le prime quattro di ogni batteria avranno accesso alle semifinali. In questa stagione ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : sfumano i sogni di Massimo Stano : stop and go letale! 4×100 donne in finale e a Tokyo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA 20 KM DI MARCIA MASCHILE LA CRONACA DELLE ALTRE GARE VIDEO IL RECORD DEL MONDO NEI 400 HS FEMMINILI 0.05: Grazie per averci seguito e buonanotte. Appuntamento a domani con la penultima giornata di gara 0.04: Chiude al 24mo posto Giupponi 0.02: Tredicesima piazza per Stano 0.00: Oro al Giappone, argento alla Russia, bronzo alla Svezia nella 20 km di marcia e l’Italia ...

Atletica - Mondiali 2019 : le pagelle degli azzurri. Tamberi fa quello che può. La mezz’ora magica delle staffette veloci : La mezz’ora che ha riscritto la storia delle staffette veloci italiane non scatena gli entusiasmi come dovrebbe perchè alle ragazze va benissimo grazie alla squalifica del Brasile con una finale insperata, mentre ai ragazzi va molto meno bene perchè incappano in una delle gara dalla velocità media più alta e si devono accontentare del decimo posto che significa niente finale. Tamberi si ferma all’ottavo posto: la preparazione ...

Atletica - Mondiali 2019 : i giudici affossano Massimo Stano nella 20 km di marcia. Oro a Yamanishi : L’Italia riponeva le speranze maggiori dei Mondiali di Atletica 2019 a Doha (Qatar) nella 20 km maschile di marcia, competizione in cui Massimo Stano si presentava al via tra i grandi favoriti assieme ai giapponesi, forte del quarto crono stagionale. Il 27enne pugliese stava effettivamente disputando una gara da assoluto protagonista, pienamente in lizza per una medaglia e, forse, anche per la vittoria. Il sogno è sfumato tra l’11° e ...

Mondiali Atletica 2019 – Tortu non ci sta : “Italia fuori dalla finale 4×100? Gli USA hanno invaso la nostra corsia” : L’azzurro ha incassato i complimenti per il nuovo record italiano, ma ha espresso la propria amarezza per la mancata squalifica degli USA Non basta il record italiano, per la finale mondiale. Il 38.11 ottenuto da Federico Cattaneo, Marcell Jacobs, Davide Manenti e Filippo Tortu, rappresenta il limite nazionale assoluto della specialità (superato il 38.17, ottenuto agli Europei di Barcellona l’1 agosto 2010 da R. Donati, Collio, ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA. Sfumano i sogni di Massimo Stano : stop and go letale! 4×100 donne in finale e a Tokyo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.48: Al km 18 sale a 25″ il vantaggio di Yamanishi su un Karlstrom in difficoltà, terzo Mizinov a 10″ dallo svedese 23.43: Invariate le distanze tra Yamanishi e Karlstrom che resta a 16″, poi c’è Mizinov a 35″, Korkmaz a 45″ 23.38: Stano passa a 2’50” dalla testa ai 15 km 23.36: Yamanishi sempre davanti al km 15, Karlstrom a 15″ prova a ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA. Sfumano i sogni di Massimo Stano : fermato 2'! 4×100 donne in finale e a Tokyo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.38: Stano passa a 2’50” dalla testa ai 15 km 23.36: Yamanishi sempre davanti al km 15, Karlstrom a 15″ prova a mettersi all’inseguimento, a 27″ Korkmaz, Mizinov, Ikeda 23.33: Yamanishi aumenta in testa. Al km 14 ha 16″ di vantaggio su Karlstrom, Korkmaz e Ikeda, a 20″ Mizinov 23.31: Stano fermo ai box 23.30: Francamente non si è capito il motivo ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : sfuman o i sogni di Massimo Stano : fermato 2'! 4×100 donne in finale e a Tokyo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.28: Finisce qui il sogno di Stano: arriva la terza proposta di squalifica e si dovrà fermare 2′ 23.27: Al km 13 Yamanishi davanti e Stano è a 14″ assieme ai tre compagni di viaggio 23.24: Al km 12 sono 12″ i secondi di vantaggio del giapponese Yamanishi sul gruppetto dei quattro ma otto km con due proposte di squalifica rischiano di diventare un Calvario per ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Massimo Stano tra i primi nella marcia! 4×100 donne in finale e a Tokyo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.16: Al km 11 Yamanishi sempre solo davanti e Stano è nel gruppo degli immediati inseguitori 23.14: Yamanishi davanti, alle spalle Karlstrom, Wang, Stano, Ikeda, Korkmaz e Mizinov a 13″ 23.10: Al km 9 sono 13 i secondi di vantaggio per Yamanishi su un gruppetto di quattro atleti ma da dietro stanno risalendo la china 23.07: C’è un quartetto all’inseguimento di Yamanishi con ...

Mondiali Atletica 2019 – Oro e record del mondo per Dalilah Muhammad nei 400hs - Kipruto vince al fotofinish i 3000 siepi : L’americana Mihammad centra il primato mondiale nei 400hs, mentre Kipruto batte per un centesimo Girma nei 3000 siepi. Cuba domina nel disco femminile, Gardiner trionfa a sorpresa nei 400 maschili L’atteso match tutto americano del giro di pista con barriere regala un record del mondo: a realizzarlo è Dalilah Muhammad, oro nei 400hs in 52.16, quattro centesimi meglio di quanto da lei stessa ottenuto a Des Moines (ai Trials) il ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Massimo Stano a caccia dell’impresa nella marcia! 4×100 donne in finale e a Tokyo! Tamberi ottavo nell’alto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.25: Sono tre gli italiani ai nastri di partenza. Il più quotato è Massimo Stano, uno dei migliori al mondo in stagione, poi ci sono Matteo Giupponi e Giorgio Rubino che possono ben figurare 22.23: Questi gli atleti al via della gara che scatterà fra qualchem minuto: Vasiliy Mizinov (Ana), Dane Bird-Smith (Aus), Rhydian Cowley (Aus), Aliaksandr Liakhovich (Blr), Caio Bonfim (Bra), Moacir ...

Atletica - Mondiali 2019 : record del mondo per Dalilah Muhammad nei 400 hs - Mutaz Essa Barshim vince l’oro nel salto in alto : Ottava giornata di gare a Doha (capitale del Qatar), dove si sono assegnati sei titoli ai Mondiali 2019 di Atletica leggera. Riflettori puntati soprattutto sui 400 metri maschili, i 400 ostacoli femminili ed il salto in alto maschile, di seguito la cronaca e tutti i risultati delle gare di oggi valide per la rassegna iridata. FINALI salto IN alto (MASCHILE) – Era la gara più attesa dai padroni di casa, anche perché Mutaz Essa Barshim era ...

Atletica - Mondiali 2019 : record del mondo per Dalilah Muhammad nei 400 hs. Mutaz Essa Barshim vince l’oro nel salto in alto : Ottava giornata di gare a Doha (capitale del Qatar) dove si sono assegnati sei titoli ai Mondiali 2019 di Atletica leggera. Riflettori puntati soprattutto sui 400 metri maschili, i 400 ostacoli femminili e il salto in alto, di seguito la cronaca e tutti i risultati delle gare di oggi valide per la rassegna iridata. FINALI: salto IN ALTO (MASCHILE) – Era la gara più attesa dai padroni di casa, anche perchè Mutaz Essa Barshim era ...