Atletica | Mondiali 2019 | nel getto del peso i primi tre chiudono in un centimetro! Vince

(Di sabato 5 ottobre 2019) In tre in un centimetro: è questo l’epilogo della finale deldelmaschile aidileggera in corso a Doha. L’oro va allo statunitense Joe Kovacs, che stabilisce il nuovo record dei campionati con la misura di 22.91 e batte il connazionale Ryan Crouser, secondo con 22.90, che equivale al nuovo personale. Terza piazza per il neozelandese Tomas Walsh, che fa segnare la medesima misura del secondo, che per lui vuol dire record continentale, ma poi incappa in cinque nulli, che gli impediscono di avere una seconda prestazione e lo relegano alla medaglia di bronzo con 22.90. Oltre i 22 metri anche il quarto classificato, il brasiliano Darlan Romani, a quota 22.53, mentre è quinto lo statunitense Darrel Hill con 21.65. Il sesto posto è del polacco Konrad Bukowiecki, con 21.46, mentre è settimo il neozelandese Jacko Gill con 21.45. Oltre i 21 metri anche ...

