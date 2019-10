Atletica | Mondiali 2019 | Luminosa Bogliolo vince la batteria dei 100 hs e sfiora il

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019) Ottime notizie per l’Italia dalle batterie dei 100 metri hs femminili deididi Doha, in Qatar: passa alle semifinali, che rientra tra le migliori 24 della rassegna iridatando la secondacon il crono di 12″80 ad appena 0″02 dal personale, stabilito in questa stagione. Nella seconda, complice la squalifica per falsa partenza della favorita numero uno, la statunitense Brianna McNeal (tempo di reazione -0.030), chiude in testa la propria serie in 12″80, andando a precedere la giamaicana Yanique Thompson, seconda in 12.85. Terza piazza per la belga Anne Zagre, al primato stagionale in 12″91, mentre si qualifica anche l’australiana Brianna Beahan, quarta con 13″11. Devono invece attendere per conoscere il proprio destino la nipponica Ayako Kimura, quinta in 13″19, e ...

