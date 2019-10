Atletica | Mondiali 2019 | Luminosa Bogliolo in semifinale | fuori le azzurre del lungo

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019) Va in archivio la sessione pomeridiana della penultima giornata di gare deidileggera in corso a Doha: andiamo a scoprire i risultati di batterie e qualificazioni. Nelle batterie dei 100 metri ostacoli femminilivince la seconda serie in 12″80 e passa alle semifinali. Per l’azzurra arriva l’11° crono assoluto, ma il sogno di passare alla finale resta intatto. Il miglior tempo è della nigeriana Tobi Amusan, che fa segnare 12″48, mentre ha del clamoroso la squalifica della statunitense Brianna McNeal, tra le favorite della vigilia, incappata in una falsa partenza. Nelle qualificazioni del salto infemminile vengono eliminate le duein gara, Tania Vicenzino, 28ma con 6.23, e Laura Strati, 31ma con 6.05. In tre si spingono oltre la misura per l’accesso diretto alla finale, che era di 6.75: la tedesca Malaika ...

eleagiorgi : ???????????? ?? 'It always seems impossible until it's done.' MEDAGLIA DI BRONZO ai Campionati Mondiali di Atletica Legger… - Gazzetta_it : Che #Bogliolo! Vince la batteria dei 100 ostacoli e vola in semifinale #Doha2019 - Eurosport_IT : Giudizio in sospeso per Tamberi: l'obiettivo della vita è Tokyo 2020 ?? -