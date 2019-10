Atletica | Mondiali 2019 | la Giamaica domina la 4×100 femminile Le azzurre ottengono un

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019) Per l’Italia era già stata una vera e propria impresa quella di arrivare nella finale deidileggeranella 4×100, nella gara di questa sera le ragazze si sono piazzate al settimo posto. Johanelis Herrera Abreu ha aperto in maniera discreta la staffetta, troppo lungo, però, il cambio con Gloria Hooper. Nonostante ciò l’azzurra lotta come una leonessa, passando il testimone ad Anna Bongiorni la quale, senza commettere particolari errori, ha lanciato Irene Siragusa, che ha portato leal settimo posto. Per l’Italia un buon crono in 42.98. L’oro è andato alla, che non ha sbagliato nulla. Le quattro staffettiste (Natalliah Whyte, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Jonielle Smith, Shericka Jackson) hanno chiuso con uno stratosferico 41.44. La vittoria non è mai stata in dubbio, con Fraser-Pryce che ha creato quel break che le ...

