Ascolti TV | Venerdì 4 ottobre 2019 Rosy Abate 3 665 000 – 17 4% tallona Tale e Quale

Fonte : davidemaggio

(Di sabato 5 ottobre 2019) Carlo Conti Per un problema tecnico i dati di ieri,, sono stati diffusi in ritardo. Su Rai1Show ha conquistato 3.547.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Canale 5ha raccolto davanti al video 3.665.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.092.000 spettatori pari al 4.4% di share e Criminal Minds 741.000 (3.7%). Su Italia 1 I Guardiani della Galassia 2 ha catturato l’attenzione di 1.182.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Mai Stati Uniti ha raccolto davanti al video 1.111.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.240.000 spettatori con il 6.9% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 868.000 spettatori con uno share del 4.9%. Su TV8 X Factorha segnato il 3.6% con 804.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato ...

zazoomblog : Ascolti TV Venerdì 4 ottobre 2019 - #Ascolti #Venerdì #ottobre - InoGiuseppe : Carlo Conti sempre il re del venerdi sera di Rai Uno. #auditel - Teleblogmag : Carlo Conti sempre il re del venerdi sera di Rai Uno. #auditel -