Arrestati due carabinieri a Vasto Soldi falsi trattenuti | favori ad amici e rivelazioni

Trieste - sparatoria in questura : morti due agenti - uno napoletano. Arrestati due fratelli dominicani : sparatoria nel pomeriggio davanti alla questura di Trieste. Due agenti 30enni sono stati uccisi, avevano riportato ferite gravissime. I due agenti morti avevano circa 30 anni. Si...

Bambini picchiati a scuola di religione - due imam Arrestati in Veneto : Non solo a Padova, ma anche a Treviso. Nel giro di pochi giorni due imam operativi in Veneto sono finiti agli arresti perché accusati di aver picchiato gli alunni delle scuole islamiche che non riuscivano a imparare a memoria le “sure” del Corano. Il primo caso si è verificato pochi giorni fa nella moschea del popoloso quartiere padovano dell’Arcella, con l’arresto del bengalese Hossain Shahadat, di 23 anni. Adesso è finito ai ...

Avevano rapinato la stessa pasticceria per 3 volte in 3 mesi. Arrestati due fratelli : Hanno rapinato per tre volte, tra l'ottobre del 2018 e il gennaio 2019, la stessa pasticceria di Colle Prenestino, periferia della Capitale. Per questo due fratelli di 35 e 33 anni sono stati Arrestati dai carabinieri della stazione Tor Bella Monaca, coordinati dalla procura di Roma, con l'accusa di rapina aggravata in concorso. I due rapinatori hanno agito sempre nello stesso modo: entrati nell'esercizio commerciale, quando uno degli addetti ...

Genova - due ventenni Arrestati per aver violentato - picchiato e rapinato una donna : I due ventenni arrestati hanno dato l'appuntamento alla vittima in un edificio abbandonato del quartiere San Fruttuoso di Genova e qui l'hanno violentata, picchiata e infine rapinata del cellulare e della sua borsa. Un terzo sospettato è riuscito a fuggire. La banda è accusata anche di aver stuprato una sedicenne.Continua a leggere

Incidono il nome sulla Torre di Pisa : Arrestati due turisti americani : Due medici americani, di 38 e 35 anni, sono stati arrestati dopo che avevano inciso il nome di uno dei due sul marmo della Torre di Pisa, usando una monetina Torre di Pisa scritte sui muri monumenti Raffaello Binelli ?Url ...

Arezzo - vendono droga a prezzi stracciati per avere più clienti possibili : Arrestati due maghrebini : Lavinia Greci I due vendevano sostanze a prezzi molto competitivi per allargare il giro di acquirenti. Gli spacciatori, entrambi incensurati, sono stati sottoposti alle misure cautelari e il più giovane è finito in carcere Vendevano droga a prezzi stracciati per allargare il loro giro di clienti, magari anche a chi, di solito, non avrebbe avuto i mezzi per comprare sostanze. Ma i carabinieri li hanno fermati prima che potesse ...

Scoperti in possesso di oltre 1kg di cocaina - due uomini Arrestati dai finanzieri nella Marsica : L'Aquila - La scorsa notte, i finanzieri della Compagnia di Avezzano, nell’ambito di un normale servizio in materia di controllo del territorio, hanno arrestato due persone, un italiano ed un marocchino, sequestrando oltre 1 Kg. di cocaina nonché l’autovettura nel quale è stato rinvenuto lo stupefacente. In particolare, la pattuglia del Reparto, comandato dal Cap. Luigi Falce, insospettita dalle irregolari modalità con le ...

"Breaking Bad" a Reggio Calabria : Arrestati due pasticceri - cucinavano dolci e droghe : All'interno del negozio, coltivavano funghetti allucinogeni e preparavano sostanze stupefacenti sintetiche

Ocean Viking - Arrestati due scafisti che erano a bordo della nave : Mauro Indelicato I due sono accusati di essere scafisti posti alla guida di uno dei barconi poi raggiunti dalla nave Ocean Viking, approdata a Messna con 182 migranti martedì scorso: contro di loro video e testimonianze degli stessi migranti A bordo della Ocean Viking erano presenti anche due scafisti che hanno guidato uno dei barconi da cui sono stati tratti in salvo, nei giorni scorsi, i migranti poi saliti sulla nave dell’Ong Sos ...

Napoli - nuovo scandalo corruzione : Arrestati due finanzieri - un imprenditore e il commercialista : Nell?ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito...