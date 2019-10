Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2019) La diciassettimachealPsi-Madama è. La parlamentare viene dal Partito democratico e in passato aveva sostenuto Nicola Zingaretti. “Il problema nel Pd”, ha detto al Corriere della Sera, “è che non ci si parla. Spesso non si risponde al telefono o ai messaggi”. E ha aggiunto: “Io rispetto molto Nicola, l’ho sostenuto all’ultimo Congresso, è una persona di grandi qualità umane, ma probabilmente nel Pd le questioni erano ormai troppo incancrenite”. Quindi, chi ha convinto la? “Le persone con cui ho lavorato meglio in questi mesi sono Teresa Bellanova e Maria Elena Boschi, credo molto nella relazione tra donne”. E ha concluso: “Renzi è un politico contemporaneo”. Proprio l’ex premier Pd ha accolto l’arrivo dellacon un post su ...

ELiberati : Annamaria Parente: 'Ho sostenuto Zingaretti, ora con Matteo' - MPenikas : FQ: Annamaria Parente, un’altra senatrice Pd aderisce a Psi-Italia viva: il gruppo a Palazzo Madama ora ha 17 parl… -