Andrea Iacomini | Unicef Generation «Alessandra Mastronardi è la più grande ambasciatrice

Fonte : spettacoloitaliano

(Di sabato 5 ottobre 2019): ANTEPRIMA dell'intervista al portavoceItaliaPiccola anteprima dell’intervista al portavoceItalia,protagonista della 3 giorni dia Roma e reduce da pochissimo dal viaggio in Africa con, la nuova goodwill ambassadornominata un mese fa a Venezia 76.ha parlato della sua missione in Libano complimentandosi con il lavoro svolto dalla neo ambascitrice«È la migliore degli ultimi vent’anni, senza nulla togliere agli altri. La nostra organizzazione non poteva desiderare persona migliore».Non solo ...

giuliainnocenzi : Oggi alle 15 sarò in piazza del Popolo a parlare della guerra in Yemen (e anche delle nostre responsabilità) per… - UNICEF_Italia : Dal #Libano, teatro della sua prima missione nella sua nuova veste di Ambasciatrice UNICEF, Alessandra Mastronardi… - AlbertoFuschi : #UnicefGeneration Piccola anteprima dell'intervista (domani online) al portavoce @UNICEF_Italia Andrea Iacomini «Al… -