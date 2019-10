Ancelotti vuole il Napoli affamato come lo fù il suo Milan

Del contratto a vita di Ancelotti non si parla più - il Napoli non vuole lasciare la coperta di Linus : Oggi Ivan Zazzaroni, sul Corriere dello Sport, scoperchia quel che da un po’ serpeggia a Napoli: la sensazione che Ancelotti possa non rispettare il contratto triennale. E a fine anno salutare con una separazione consensuale. Ci sono segnali inequivocabili, il che non significa definitivi. A noi i tweet presidenziali sono parsi uno strano segnale. Strani perché non ce li aspettavamo così presto. C’è un tratto caratteristico di De ...

LIVE Napoli-Cagliari 0-0 - Serie A in DIRETTA : Ancelotti vuole i tre punti al San Paolo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-LAZIO (ORE 21.00) 20.52 Arbitra la sfida il signor Marco Di Bello da Brindisi. 20.50 Match dell’ex per Marko Rog, che ha segnato 2 gol in 52 partite con gli azzurri. 20.48 Il Napoli segna da 18 partite di fila in Serie A: la squadra con la striscia aperta più lunga. 20.47 Quasi finito il riscaldamento delle due compagini. 20.44 Nella ...

Repubblica : Ancelotti vuole Mertens e chiede il suo rinnovo : Il Napoli festeggia la vittoria contro al Samp con due gol del solito Mertens, lo stesso che in questa pausa per le nazionali era diventato argomento di discussione per il suo rinnovo mancato. Come scrive oggi Repubblica Il folletto belga ha 32 anni, il contratto in scadenza e si è lasciato alle spalle un’estate non facile dal punto di vista personale, dopo aver assistito al lungo e inutile corteggiamento di Aurelio De Laurentiis a Icardi. Il ...

Di Canio al Mattino : “Se Ancelotti vuole giocare con Klopp come con Juve e Fiorentina - non c’è storia” : Il Mattino intervista Paolo Di Canio l’ex campione ora commentatore di punta di SkySport sul momento del Napoli e sulle insidie che la prima partita di Champions contro il Liverpool può riservare agli azzurri. Attenzione ai guerrieri di Klopp Attenzione al Liverpool secondo di Canio, Klopp ha trasformato i suoi calciatori in “guerrieri al servizio del progetto” e non sarà facile per Ancelotti espugnarli. «Tutto è possibile e nel ...

Gazzetta : Ancelotti vuole tenersi stretto Milik : Il Napoli continua ad inseguire il sogno Icardi, secondo la Gazzetta dello Sport De Laurentiis avrebbe rilanciato con una nuova offerta, 65 milioni cash oppure con l’inserimento di Milik nell’affare. Le due stagioni napoletane del polacco sono state tormentate dalla doppia rottura dei legamenti delle ginocchia ma alla fine, pur criticato per la mancanza di cinismo sotto porta, si è comunque dimostrato un giocatore-jolly che in ...

CorSport : Ancelotti chiama Icardi. De Laurentiis vuole battere sul tempo la Juve : Dopo la telefonata di De Laurentiis a Wanda Nara, entra in campo anche Ancelotti. Il Corriere dello Sport scrive che il tecnico ha chiamato Mauro Icardi. Una telefonata che l’argentino si aspettava, poiché era stato lo stesso presidente ad annunciare alla moglie-agente che sarebbe arrivata. La telefonata di Ancelotti Ancelotti è un allenatore con cui i calciatori dialogano volentieri, scrive il quotidiano, abituato com’è a trattare direttamente ...

Ancelotti vuole il Napoli di Miami «Milik? È importante essere pronti» : La sconfitta per 2-1 di qualche giorno fa ha lasciato buone sensazioni, per questo il Napoli di Carlo Ancelotti guarda con rinnovato entusiasmo al remake di questa sera a Detroit contro il...

CorSport : Ancelotti vuole James - De Laurentiis preferisce Icardi : E’ incredibile pensare che il destino di un solo giocatore possa influenzare gli equilibri di un intero campionato. Lo scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Il giocatore in questione, naturalmente, è Mauro Icardi. “E’ buffo pensare che sia proprio un ripudiato, peraltro di una squadra italiana, a riempire i sogni agostani dei nemici dell’Inter. Che con Icardi ha deciso di prendersi un bel ...