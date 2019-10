Amici Vip | spoiler del 5 ottobre | prima manche vinta dai blu | la seconda dai bianchi

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 5 ottobre 2019) Prosegue l’appuntamento con il popolare talent showCelebrities, che a differenza del format originale vede la partecipazione di personaggi già famosi divisi in due squadre; questa sera sabato 52019 sulla rete ammiraglia Mediaset verrà trasmessa la terza puntata che si preannuncia molto movimentata e ricca di sorprese. Glirivelano che come al solito ci saranno delle gare fatte di esibizioni di ballo e canto con conseguenti eliminazioni. Nella 3^ puntata cambia il meccanismo del gioco per le eliminazioni Il terzo appuntamento dello spin off del talent tradizionale ‘’ registrato ieri sera verrà trasmesso su Canale 5 a partire dalle 21:25 il 52019, e a sfidarsi saranno le otto celebrità ancora in gara in corsa per la vittoria. Ad essere rimasti in gioco sono Emanuele Filiberto, Laura Torrisi, Francesca Manzini e Raniero Monaco Di Lapio per la squadra ...

