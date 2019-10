Amici Celebrities | Vanoni punzecchia Ciro Ferrara | ' Sai cantare solo in napoletano'

Amici Celebrities - Francesca Manzini risponde ad Albano : la lezione di vita : Amici Celebrities, Francesca Manzini risponde ad Albano: la lezione di vita Francesca Manzini, il peso non è più un problema. Ad Amici Celebrities, la speaker radiofonica si è esibita in una coreografia incassando i complimenti di Giuliano Peparini. Anche Albano, ospite speciale della terza puntata dello show di Canale 5, ha apprezzato la performance: “Bravissima […] L'articolo Amici Celebrities, Francesca Manzini risponde ad Albano: ...

Ciro Ferrara commosso ad Amici Celebrities - il papà : “Ti chiedo scusa” : Amici Celebrities, Ciro Ferrara e la sorpresa del papà: la lettera letta da Maria De Filippi Anche ad Amici Celebrities ci sono sorprese e momenti speciali per i protagonisti: nella puntata di sabato 5 ottobre abbiamo visto la sorpresa a Ciro Ferrara del papà. Un momento emozionante ma anche divertente, perché papà Ferrara è simpatico […] L'articolo Ciro Ferrara commosso ad Amici Celebrities, il papà: “Ti chiedo scusa” proviene ...

Ciro Ferrara eliminato da Amici Celebrities annuncia : “Divento nonno!” : Amici Celebrities, Ciro Ferrara prima dell’eliminazione annuncia: “Divento nonno” Anche nel terzo appuntamento di Amici Celebrities è arrivato il momento della sfida dei Bianchi, dalla quale è venuto fuori l’eliminato, dopo la vittoria dei Blu. Tutti si sono esibiti e alla fine, come lui stesso aveva previsto, Ciro Ferrara è stato eliminato. L’ex opinionista di Tiki Taka di Pierluigi Pardo è stato l’unico ...

Amici Celebrities - Vanoni stronca Laura Torrisi : “Non c’era passione!” : Ornella Vanoni critica l’esibizione di Laura Torrisi ad Amici Celebrities La terza puntata di Amici Celebrities con Maria De Filippi è iniziata con i saluti e i convenevoli della conduttrice, la quale non si è persa in indugi e ha presentato Giordana Angi e Annalisa Scarrone, che sostituisce Alberto Urso, impegnato nel suo Tour in giro per l’Italia. La gara tra cantanti e ballerini, più precisamente tra la squadra Bianca e quella ...

Amici Celebrities in onda al mercoledì : via Maria De Filippi - arriva Michelle Hunziker : Cambio di programmazione per Amici Celebrities. La trasmissione di Canale 5, dedicata ai personaggi famosi del piccolo schermo italiano, sta riscuotendo un ampio successo. Puntata dopo puntata, gli indici auditel superano di gran lunga i 3 milioni di telespettatori nonostante la concorrenza di Mamma Rai. Ma a partire dalla prossima settimana le cose cambieranno. Maria De Filippi se ne andrà e al suo posto ci sarà la splendida Michelle Hunziker. ...