Amici Celebrities | la terza puntata in tempo reale dalle ore 21 | 15

Amici Celebrities - anticipazioni puntata : Giulia Michelini - Stash e gli altri ospiti : Oggi, sabato 5 ottobre, terzo appuntamento con il talent show, spin off di 'Amici'. Conduce Maria De Filippi

Amici Celebrities si sposta al mercoledì. Arriva Michelle Hunziker : Michelle Hunziker Cambio di collocazione e di conduttrice per Amici Celebrities: dopo la terza puntata prevista questa sera, sabato 5 ottobre, il talent show per vip di Maria De Filippi passerà nelle mani di Michelle Hunziker e modificherà il giorno di messa in onda. La trasmissione troverà infatti spazio in palinsesto mercoledì 9 ottobre, quattro giorni dopo l’imminente appuntamento. Nelle prime due puntate già andate in onda, Amici ...

Anticipazioni Amici Celebrities : Alberto Urso sostituito da Annalisa : Alberto Urso assente ad Amici Celebrities: sostituito da Annalisa Scarrone Il vincitore della diciottesima edizione di Amici, Alberto Urso, continua a stupire i suoi fan e i telespettatori del talent di Maria De Filippi. Diventato coach della Squadra Blu, nella puntata in onda sabato 5 ottobre i telespettatori vedranno Alberto Urso assente ad Amici Celebrities. Il cantante è impegnato in una delle sue tappe del Tour in giro per l’Italia. ...

Amici Celebrities - Maria De Filippi stravolge il regolamento : eliminazioni - chi deciderà (e chi rischia ora) : Il blog Vicolo delle News ha pubblicato anticipazioni in merito al nuovo regolamento della terza puntata di Amici Celebrities, che andrà in onda oggi, 5 ottobre, su Canale5. Maria De Filippi ha infatti deciso che, a decretare l'eliminato di ogni manche, non sarà più la squadra vincente, bensì i giud

Filippo Bisciglia ad Amici Celebrities : le scuse a Maria De Filippi : Amici Celebrities 5 ottobre: Filippo Bisciglia chiede scusa a Maria De Filippi Piccolo inconveniente per Filippo Bisciglia ad Amici Celebrities durante la seconda puntata. Il conduttore di Temptation Island è stato bacchettato da Maria De Filippi che, pur confermando di volergli bene, ha mandato in onda una serie di clip che hanno mostrato il suo carattere fumantino. Visibilmente seccata, poi, la conduttrice lo ha rimproverato, dicendo che si è ...