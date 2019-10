Alle 14 giochiamo in diretta a eFootball PES 2020 a caccia del triplete nella Master

Alle 16 giochiamo in diretta a Carrumble con gli sviluppatori di 3D Clouds : Nella giornata di oggi vi proponiamo una diretta in compagnia degli sviluppatori di 3D Clouds, team italiano che negli ultimi anni ha fatto parlare di sé attraverso una serie di racing game di buona qualità e non possiamo perdere l'occasione per dare un'occhiata al loro nuovissimo progetto.Carrumble è un picchiaduro online completamente gratuito in cui quattro giocatori si scontreranno in arene dinamiche a bordo di veicoli personalizzabili ...

Alle 21 giochiamo a Ghost Recon Breakpoint nella nostra Road to Review : Si rinnova anche per questa sera l'appuntamento con le dirette di Eurogamer.it e in particolare con la rubrica Road to Review.IL protagonista della diretta di oggi sarà l'atteso gioco targato Ubisoft, Ghost Recon Breakpoint, in arrivo tra pochissimo su PC e console.A partire dAlle ore 21 potrete seguire la diretta in compagnia di Gianluca Musso.Leggi altro...

“Noi grillini nell’Alleanza con il Pd ci giochiamo l’osso del collo” : Roma. Se gli si parla di missione compiuta, subito mette le mani avanti: “Sarà compiuta quando avremo vinto le regionali”, dice Filippo Gallinella. “E qua, invece, a tre giorni dalla scadenza dobbiamo ancora depositare le liste”. Al che il deputato grillino, ingegnere nato a Siena ma cresciuto a Per

Alle 17 Magic The Gathering Arena in un evento imperdibile : giochiamo in anteprima a Throne of Eldraine : In questi ultimi anni i giochi di carte in ambito videoludico sono soprattutto sinonimo di Hearthstone ma non bisogna dimenticare un nome storico come quello di Magic The Gathering.Magic The Gathering Arena è l'ultima versione dell'apprezzato gioco di carte a sbarcare nel mondo dei videogiochi e la nostra diretta di questa sera si concentra proprio su questo titolo e in particolare su un evento in anteprima imperdibile.Eurogamer ha ricevuto un ...

Alle 11 : 30 giochiamo al multiplayer di Gears 5 in diretta dall'evento di lancio di Londra : A sorpresa vi proponiamo una live davvero imperdibile perché ci mette di fronte a quello che può essere considerato il gioco del momento e una delle esclusive Microsoft più attese e apprezzate degli ultimi anni. Ovviamente stiamo parlando di Gears 5.Dopo averlo trattato approfonditamente nella nostra recensione focalizzata sulla campagna, torniamo sull'ultimo progetto di The Coalition in occasione dell'evento di lancio che si tiene in quel di ...