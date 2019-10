Alla Bce finisce l’era Draghi | qual è l’eredità che lascia a Christine Lagarde?

Bce - nuovo appello Alla Germania : “Paesi che hanno margini agiscano”. La tedesca Lautenschläger lascia in polemica con Draghi : D alla Bce arriva un nuovo appello ai governi “interessati da un rallentamento economico” che dispongono di “ margini per interventi di bilancio”: “Dovrebbero agire in maniera efficace e tempestiva“, si legge nell’ultimo bollettino economico che ricalca le parole pronunciate il 12 settembre da Mario Draghi . Intanto però l’opposizione alle politiche ultraespansive del presidente uscente si concretizza ...

Mutui casa dopo i tagli Bce : la guida Alla scelta migliore : Le buone notizie, in tema di Mutui, sembrano non avere fine. Un anno fa – quando si poteva stipulare un fisso sotto il 2% e un variabile intorno allo 0,8% - in molti credevano che quei minimi fossero irripetibili. E invece, eccoci qua, con l'estate alle spalle a commentare nuovi minimi assoluti per i tassi sui Mutui