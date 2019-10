Alitalia | Delta apre ad Atlantia e Patuanelli dà il via al disgelo

Alitalia - ultimatum di Atlantia : il Mise convinca Delta o lasciamo : ROMA Atlantia rompe gli indugi difronte al tira-molla di Delta su Alitalia. In una lettera inviata ieri a Stefano Patuanelli, secondo quanto ricostruito da Il Messaggero presso fonti di via Veneto,...

Alitalia : Atlantia critica piano Fs-Delta - vertice con il governo : I colloqui tra i potenziali soci della Newco Nuova Alitalia non si sono interrotti, ma nelle ultime due settimane non hanno fatto passi avanti. La trattativa è in panne e il tempo sta per scadere. Patuanelli ha prorogato al 15 ottobre il termine per l'offerta vincolante di Fs-Delta e Atlantia per acquisire le attività di Alitalia dai commissari, ma il tempo sta per scadere e non si profila un accordo

Alitalia - Delta limita l'esborso Mossa per tirare a campare : Mentre si avvicina la scadenza del 15 ottobre per formalizzare l'offerta per Alitalia, i futuri soci (Fs, Atlantia e Delta) cercano l'intesa sugli ultimi nodi operativi. Gli americani, che paiono mossi da considerazioni tattiche (limitare eventuali rafforzamenti di Lufthansa) più che da un reale interesse strategico per la compagnia italiana, non vogliono sborsare più di 120 milioni per il 12% del capitale, così da ...

Alitalia verso una nuova proroga Fs-Atlantia vogliono stanare Delta : Alitalia verso un'altra proroga. Mentre il neo ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli prova nonostante a scongiurare ulteriori rinvii (il 15 settembre scadrebbe il termine), Fs e Atlantia chiedono maggiori garanzie al socio americano Delta. Secondo quanto scrive Milano Finanza,