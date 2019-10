Alitalia | De Micheli | «Non ho letto la lettera di Atlantia come un ricatto»

Alitalia - De Micheli : “La lettera di Atlantia? Non l’ho letta come un ricatto. Rilancio compagnia e concessioni sono piani separati” : Il dossier Alitalia e il ruolo di Atlantia nel salvataggio restano in cima all’agenda del governo giallorosso. Ieri il premier Giuseppe Conte ha commentato la lettera in cui la holding a cui fa capo Autostrade avverte che “l’avvio di un provvedimento di caducazione non consentirebbe di impegnarsi in un’operazione onerosa di complessa gestione ed elevato rischio” parlando di “inaccettabile commistione“. E ...