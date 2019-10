Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 5 ottobre 2019) Ormai è l’uomo dei record.torna su Rai Uno con la trasmissione Ulisse, forte del risultato di ascolti della passata settimana, quando ha battuto addirittura la signora del sabato sera televisivo, Maria De: per lui con 3 milioni e 600 mila, per Amici Celebrities 3 milioni tondi.Oggi il volto simbolo della divulgazione televisiva si racconta sulle pagine de Il Fatto Quotidiano, parlando anche degli straordinari risultati.Se ho festeggiato? Non facciamo questi programmi per il risultato, il nostro successo è già andare in onda in prima serata. Dall’altra parte ci sono gruppi di altissima professionalità, leader del sabato sera. I, certo, vanno considerati, ma per me quello che conta è far arrivare la divulgazione scientifica a più persone possibili ... Siamo l’unico Paese al mondo che ha lanciato e ...

HuffPostItalia : Alberto Angela batte Maria De Filippi. L'esultanza dei fan: 'La cultura vince la sfida' - HuffPostItalia : Alberto Angela: 'La vittoria sulla De Filippi? Non faccio tv per i dati, ma do cultura a chi ne ha fame' - Corriere : Alberto Angela batte «Amici Celebrities» di Maria De Filippi -