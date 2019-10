Alba di terrore | scossa di terremoto sveglia la città

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 5 ottobre 2019) Unadiè stata registrata dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano nella zona dei Campi Flegrei. Ad avvertirla tutta la zona flegrea ma anche interi quartieri di Napoli come Fuorigrotta e Bagnoli. L’osservatorio Vesuviano ha indicato nel suo servizio di sismografo online laavvertita da molti residenti. Non si hanno ancora i dati ufficiali sulla magnitudo o sulla profondità, né si registrano al momento notizie ufficiali su eventuali danni a persone o cose. Il bradisismo flegreo è un fenomeno vulcanico caratteristico dell’area dei Campi Flegrei. Nei Campi Flegrei, il fenomeno del bradisismo – legato al vulcanismo secondario – è presente soprattutto nel golfo di Pozzuoli, dove interessa la zona che va da Capo Miseno e Baia fino a Posillipo.Qui i movimenti bradisismici possono ripetersi in maniera ciclica su un ...

Elisabethnegro : Io:L'Alba-asti è a prova di idiota alla guida. Perfino io riesco a farla, anche da sola. Mamma:ma tu non sei idiota… -