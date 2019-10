Al Bano confessa a Di Più | ' Per me e Romina c' è Sanremo in ballo'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 5 ottobre 2019) AlCarrisi, attraverso un'intervista concessa al settimanale Di Più, ha annunciato che vorrebbe tornare a calcare il palco dell'Ariston diin coppia conPower. La notizia di un ritorno del cantante pugliese al Festival circolava già da qualche settimana, ma non aveva trovato alcuna conferma o smentita da parte del diretto interessato. In queste ore il Leone di Cellino San Marco ha fatto chiarezza sull'argomento: "Per me ec'è in". Alha riferito alla rivista edita da Cairo Editore che in questo periodo lui e l'artista italo-americana ne stanno parlando sempre più spesso, si stanno confrontando e stanno valutando con quale canzone gareggiare: "E' un periodo di grande fermento". Per quanto riguarda Carrisi, lui non avrebbe alcun problema a mettersi in gara. Anzi, il brivido della competizione renderebbe il cantante pugliese sempre più ...

