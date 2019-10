Agenti uccisi | la madre di Meran | Non so come chiedere perdono alle famiglie

Agenti uccisi a Trieste - come è potuto accadere? Ci sono due domande a cui rispondere : di Fabio Anselmo e Ilaria Cucchi Il dolore delle famiglie dei due giovani Agenti di polizia che hanno ieri perso la vita nell’adempimento del dovere, merita rispetto. Merita fatti e non parole. Merita provvedimenti seri e non spot pseudo elettorali. Oggi il segretario generale del Sap (sindacato autonomo di polizia), Stefano Paoloni, denuncia pubblicamente i problemi di malfunzionamento delle fondine in dotazione agli Agenti della polizia ...

A Napoli Mattarella ricorda gli Agenti uccisi a Trieste : "La nostra vita procede e si sviluppa attraverso l'azione quotidiana di tante persone sconosciute, servitori dello Stato, servitori della nostra comunità, come i due agenti della Polizia di Stato ieri assassinati a Trieste". Nel corso del suo intervento alla cerimonia che celebra i 180 anni della linea ferroviaria Napoli-Portici, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato così i due agenti uccisi in questura a Trieste - ...

Agenti uccisi a Trieste - il sindaco Dipiazza : "Una violenza inaudita - siamo in guerra" : L'intervento del primo cittadino, sconvolto per quanto accaduto. “Vedere morire due ragazzi giovani, di trent’anni, è terribile. Dove siamo arrivati? Le forze dell’ordine devono stare attente: devono rendersi conto che siamo in guerra. Lasciamoli lavorare” Federico Garau ? Luoghi: Trieste

Trieste - fiori per gli Agenti uccisi - abbracci e carezze per i colleghi. Un testimone : “Quei rumori mi sembravano petardi” : Tutto si muove eppure tutto è fermo. È il giorno dopo di Trieste, dove l’aria sa di sospensione. Non solo fuori dalla Questura dove ieri due poliziotti, Pierluigi Rotta, 34 anni di Pozzuoli e di Matteo Demenego, 31 anni, di Velletri sono stati uccisi. La città intera è stranita, ammutolita, quasi zittita, di certo incredula dopo che Alejandro Augusto Stephan Meran, un dominicano, 29 anni affetto da problemi psichici, ha sottratto la pistola a ...

Agenti uccisi - la mamma del killer : «Chiedo perdono alle famiglie. La sera prima sentiva delle voci. Diceva : 'Mi vuole uccidere'» : La sera prima della sparatoria in questura l'indagato Diceva alla madre che «non riusciva a dormire. sentiva delle voci, che lo stavano perseguitando e lo volevano...

Agenti uccisi - chef Rubio : «Poliziotti impreparati - non mi sento sicuro. Politici sciacalli». Salvini : «A volte è meglio tacere e sembrare stupidi...» : chef Rubio vs Matteo Salvini. Lo scontro su Twitter è senza esclusioni di colpi, tra pesanti insulti e epiteti. Uno contro l'altro. Il tema della battaglia è la morte dei due...

Agenti uccisi - cerimonia a Trieste : 13.26 cerimonia davanti alla Questura di Trieste per commemorare i due Agenti morti ieri in una sparatoria. Carabinieri, Vigili del fuoco, Vigili urbani sono arrivati in silenzio per rendere omaggio ai due caduti,Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. A riceverli il questore Petroni che si è commosso. Le sirene sono risuonate per un minuto in un silenzio irreale, interrotto poi da un applauso per le vittime. Presenti anche tanti cittadini.

AUDIO POLIZIA TRIESTE/ Choc in Questura : poliziotta piange dopo uccisione Agenti : AUDIO Choc sugli agenti uccisi nella sparatoria a TRIESTE: "Sono morti". Una poliziotta dalla Questura: "Siamo in ostaggio". E racconta la dinamica...

Agenti uccisi a Trieste : palazzi delle istituzioni listati a lutto : E’ una giornata di lutto cittadino a Trieste. In città ieri due Agenti di Polizia sono stati uccisi in Questura

Agenti uccisi a Trieste - Giangrande : "Il problema ?è chi non rispetta leggi" : Francesca Bernasconi Il carabiniere gravemente ferito mentre prestava servizio fuori da Palazzo Chigi nel 2013: "Una notizia tragica che colpisce tutto il Paese" "Esprimo tutta la mia vicinanza e le mie più sentite condoglianze alla famiglie dei due giovani poliziotti uccisi, una notizia tragica che colpisce tutti noi". Così Giuseppe Giangrande, il maresciallo dei carabinieri rimasto ferito davanti a Palazzo Chigi, esprime cordoglio ...

Agenti uccisi - questore : sequestrate armi : 12.05 "Il ferito è in buone condizioni,l'aggressore si è avvalso della facoltà di non rispondere e si trova in ospedale in stato di fermo, è piantonato. Non solo sono state sequestrate le fondine ma anche le armi di tutti i poliziotti" Così il questore di Trieste Petronzi. "Oggi la Squadra Mobile sta facendo tutte le indagini del caso sotto coordinamento autorità giudiziaria. Stiamo seguendo i poliziotti sotto il profilo psicologico, come ...

Agenti uccisi Trieste - sindacato polizia : “Non strumentalizziamo - ora è momento del dolore” : Il sindacato italiano dei lavoratori di polizia (Silp Cgil) lancia un appello a tutti dopo la tragica uccisione di due Agenti nella questura di Trieste: "Adesso è il momento del silenzio, del cordoglio e del rispetto per queste famiglie. Non strumentalizziamo questa vicenda", è il messaggio del segretario generale, Daniele Tissone, contattato da Fanpage.it.Continua a leggere