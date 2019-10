Agenti uccisi a Trieste | Giangrande | Il problema ​è chi non rispetta leggi

Agenti uccisi a Trieste : palazzi delle istituzioni saranno listati a lutto : E’ una giornata di lutto cittadino a Trieste. In città ieri due Agenti di Polizia sono stati uccisi in Questura

Agenti uccisi - questore : sequestrate armi : 12.05 "Il ferito è in buone condizioni,l'aggressore si è avvalso della facoltà di non rispondere e si trova in ospedale in stato di fermo, è piantonato. Non solo sono state sequestrate le fondine ma anche le armi di tutti i poliziotti" Così il questore di Trieste Petronzi. "Oggi la Squadra Mobile sta facendo tutte le indagini del caso sotto coordinamento autorità giudiziaria. Stiamo seguendo i poliziotti sotto il profilo psicologico, come ...

Agenti uccisi Trieste - sindacato polizia : “Non strumentalizziamo - ora è momento del dolore” : Il sindacato italiano dei lavoratori di polizia (Silp Cgil) lancia un appello a tutti dopo la tragica uccisione di due Agenti nella questura di Trieste: "Adesso è il momento del silenzio, del cordoglio e del rispetto per queste famiglie. Non strumentalizziamo questa vicenda", è il messaggio del segretario generale, Daniele Tissone, contattato da Fanpage.it.Continua a leggere

Agenti uccisi a Trieste - il giallo delle fondine. Sindacato : “Erano difettose”. Inquirenti negano : Secondo il Sindacato Autonomo di Polizia "uno dei due Agenti aveva già avuto problemi con la fondina rotante e gliene era stata data un'altra di vecchio tipo che non permette di bloccare l'arma al suo interno". Per gli Inquirenti, tuttavia, le fondine dei due poliziotti uccisi non presentavano danni tali da comprometterne la funzionalità.Continua a leggere

Agenti uccisi a Trieste - l’omaggio delle volanti. A sirene spiegate davanti all’Altare della Patria : L’omaggio della polizia ai due Agenti uccisi durante una sparatoria in Questura a Trieste. Le auto con le sirene spiegate davanti all’Altare della Patria a Roma per ricordare Pierluigi Rotta, agente scelto, di 34 anni, originario di Pozzuoli, e Matteo De Menego, agente semplice, di 30 anni. L'articolo Agenti uccisi a Trieste, l’omaggio delle volanti. A sirene spiegate davanti all’Altare della Patria proviene da Il ...

Le fondine in dotazione agli Agenti uccisi erano difettose? : "Sarebbe stato un difetto nelle fondine in dotazione al personale della Polizia di Stato a costare la vita ai due agenti uccisi oggi (ieri, ndr) a Trieste". Lo sottolinea Stefano Paoloni, segretario generale del Sindacato autonomo di polizia (Sap). "Uno dei due agenti aveva già avuto problemi con la fondina rotante e gliene era stata data un'altra di vecchio tipo che non permette di bloccare l'arma al suo interno. All'altro collega che ...

Così sono stati uccisi i due Agenti negli uffici della questura di Trieste : Due colpi di pistola per l'agente Pierluigi Rotta, colpito al lato sinistro del petto e all'addome; tre per l'agente scelto Matteo Demenego, sotto la clavicola sinistra, al fianco sinistro e alla schiena. È la drammatica contabilità della sparatoria che, all'interno della questura di Trieste, ha portato alla morte dei due poliziotti, malgrado i tentativi di rianimazione dei soccorritori. A ricostruire tutta la vicenda di ...

Trieste - due Agenti uccisi in Questura : il fermato non risponde ai magistrati. Rotta colpito due volte - Demenego tre : Si attende la conferma del provvedimento da parte del Gip. La dinamica dei fatti nella ricostruzione della Questura

Agenti uccisi a Trieste : l’assassino è Alejandro Augusto Stephan Meran : Sono caduti in servizio Pierluigi Rotta, agente scelto di 34 anni, e Matteo Demenego, agente trentenne. Rotta, originario di Pozzuoli

Chi erano Pierluigi Rotta e Matteo Demenego - gli Agenti uccisi durante la sparatoria : I due agenti sono stati colpiti da un uomo che era stato portato in Questura per accertamenti dopo una rapina. Avevano poco più di trent’anni

Trieste - Pierluigi Rotta e Matteo Demenego - i due Agenti uccisi : Avevano 34 e 31 anni Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi in una sparatoria davanti alla Questura di Trieste per mano di Augusto Stephan Meran, 29enne dominicano che si trovava lì insieme al fratello Carlysle Stephan Meran, di 32 anni. I due fratelli erano in attesa di essere interrogati in relazione a un furto avvenuto in mattinata. (GUARDA LA FOTOGALLERY - IL MESSAGGIO DI MATTARELLA - L'AUDIO DALLA QUESTURA: ...

Trieste - uno degli Agenti uccisi era figlio di un poliziotto : Napoli, 4 ott. (AdnKronos) - Pierluigi Rotta, uno dei due poliziotti uccisi a Trieste nel corso di una sparatoria, era originario di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Aveva 34 anni. Rotta era figlio di un poliziotto in pensione che aveva lavorato alla Questura di Napoli. Matteo Demenego aveva compiu

Sparatoria in questura a Trieste. Uccisi due Agenti : Due agenti della Polizia di Stato Uccisi, un terzo ferito ma non in pericolo di vita: è il drammatico bilancio di un pomeriggio di terrore e morte all'interno della questura di Trieste, dove un uomo fermato per il furto di uno scooter è riuscito a disarmare un poliziotto e a far fuoco prima di essere a sua volta ferito e arrestato. Le vittime sono Pierluigi Rotta, agente scelto, 34 anni, originario di Napoli, e Matteo De Menego, agente ...