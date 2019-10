“A tuo padre piacciono le ragazzine” Scritta choc sotto questa dolce foto | ma la figlia

Gli ultrà del Psg al padre di Neymar : “Vendi tuo figlio a Vila Mimosa” (zona di prostitute) : In occasione della partita contro lo Strasburgo, gli ultrà del Psg hanno esposto uno striscione di pessimo gusto indirizzato al padre di Neymar: “Neymar Sr., vendi tuo figlio a Vila Mimosa” Lo scrive As, spiegandone il significato: Vila Mimosa è una zona di Rio de Janeiro nota per i suoi livelli di prostituzione. Il padre del calciatore era al Parco dei Principi e ha visto lo striscione. La sua relazione con il club francese, ...

Elena Sofia Ricci : "Per anni mi hanno detto 'tuo padre non ti ha voluta'. La femminilità? L'ho sepolta a lungo" : “Quando hai più esperienza puoi raccontare più cose: il disincanto, il dolore, l’età che avanza...”, ne è convinta Elena Sofia Ricci che, dopo un anno di successi e riconoscimenti, ha scelto di raccontarsi sulle pagine di Vanity Fair.David di Donatello e Nastro d’Argento per “Loro” di Paolo Sorrentino e Premio Flaiano per lo spettacolo teatrale “Vetri rotti”: ecco ...

“Down come tuo padre”. Insulto squallido di un hater al piccolo Leone. E Fedez risponde da papà : La gente non ha veramente nulla da fare. A chi ci riferiamo? Naturalmente agli hater che sono pronti a tutto, anche a offendere un bambino di neanche due anni. Sì, è successo. Al piccolo Leone, cioè il famosissimo figlio di Chiara Ferragni e Fedez. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo. Domenica 18 agosto Fedez ha postato una foto di Leone che sorride felice accanto al suo cagnolino. Una foto che fa davvero tenerezza. È dolce. E lascia ...