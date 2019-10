5 Ottobre | è il “Teachers day” | oggi la Giornata mondiale degli insegnanti

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2019) Si celebrala 25ª ““, celebrata da Google con un Doodle visibile in gran parte del mondo, dall’Italia al Giappone, dalla Russia al Canada, dal Regno Unito al Pakistan, da Germania a Cuba, Sudafrica, Kenya, Nigeria, Svezia, Romania, Ucraina, Grecia, Danimarca, Paesi Bassi e altri Paesi europei. Laè stata istituita nel 1994 con l’obiettivo di “mobilitare il sostegno aglie di garantire che i bisogni delle future generazioni continuino ad essere soddisfatte dai docenti”.a Parigi si terrà un grande evento globale proprio in occasione della, sul futuro della professione. L'articolo 5, è il “Teachers day”:laMeteo Web.

