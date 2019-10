Xylella | esperto | “Preparatevi al peggio in mancanza di soluzioni scientifiche”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Prosegue il congresso Associazione Luca Coscioni a Bari (la quattro giorni di incontri aperti al pubblico sui temi della libertà di scienza e delle libertà civili, come: Fine Vita, Scienza e Ricerca, Aborto, Fecondazione assistita, Cannabis, Droghe e disabilità. Oggi si stanno svolgendo i dibattiti dedicati a scienza e ambiente intelligenza artificiale. Fra i relatori dell’incontro legato all’emergenza, anche il massimomondiale del tema Alexander H. Purcell: “Gli insetticidi sono utili, ma da soli non sono la soluzione. La risposta scientifica allaè chiara. Esperimenti conclusivi hanno dimostrato che il genotipo ditrovato negli ulivi malati causa questa malattia (disseccamento rapido dell’olivo). Il più ampio problema ecologico (o epidemiologico) è più difficile da gestire perché coinvolge non solo il batterio e gli olivi, ma anche i vettori, altre ...

