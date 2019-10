X Factor 13 | Samuel travolto dai fischi del pubblico sbotta | “Non mi fate inca****e”

«X Factor 13» : il primo Bootcamp - fra i sorrisi di Sfera e i fischi a Samuel : X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp Il tifo si fa sfrenato, i fischi piovono come se fossero ...

X Factor 13 : Sfera sceglie le under donne - il pubblico contesta le scelte di Samuel : Ieri, venerdì 3 ottobre, è andata in onda la puntata dei Bootcamp di X Factor 2019, uno dei momenti in cui il talent show si fa più duro e più avvincente sia per i concorrenti che per la giuria. Il numero dei posti si è ridotto, gli switch sono stati improvvisi ed inaspettati e le emozioni degli aspiranti cantanti sono diventate più intense in vista di un unico obiettivo: arrivare agli Home Visit. Le categorie sono state assegnate da Alessandro ...

X Factor 13 - Bootcamp : i cantanti scelti da Samuel e Sfera Ebbasta : Si è conclusa la prima puntata di X Factor 13 dedicata ai Bootcamp con le scelte di Samuel e Sfera Ebbasta. Numerosi gli switch e i colpi di scena che hanno portato anche il pubblico a protestare.Ecco cosa è successo in questa puntata e le scelte dei due giudici. Partiamo da Samuel.prosegui la letturaX Factor 13, Bootcamp: i cantanti scelti da Samuel e Sfera Ebbasta pubblicato su TVBlog.it 03 ottobre 2019 23:40.

X Factor 2019 - Bootcamp di Sfera e Samuel : colpi di scena e polemiche : X Factor 2019, in onda i primi Bootcamp: le categorie di Samuel e Sfera Ebbasta nella prima puntata del 3 ottobre È andata in onda la prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2019, uno dei momenti più attesi dagli appassionati del talent show. Il numero limitato di posti, o meglio di sedie, gli switch […] L'articolo X Factor 2019, Bootcamp di Sfera e Samuel: colpi di scena e polemiche proviene da Gossip e Tv.

Samuel a X Factor contestatissimo - pubblico in rivolta : “Non mi fate inca…re” : X Factor 2019, Samuel contestatissimo: il giudice scatena una reazione mai vista prima ai Bootcamp Samuel ai Bootcamp è stato contestatissimo! Il giudice di X Factor ha scatenato una reazione mai vista prima da parte del pubblico. Di sicuro è già successo che i presenti non fossero d’accordo con le scelte di un giudice ai […] L'articolo Samuel a X Factor contestatissimo, pubblico in rivolta: “Non mi fate inca…re” ...

X Factor 13 : Bootcamp - la prima puntata. Le squadre di Sfera e Samuel (VIDEO) : X Factor 13 è finalmente giunto ai Bootcamp. Nella prima puntata, in onda il 3 ottobre 2019, il talent musicale ha vissuto i primi switch e le eliminazioni. Il tutto in attesa della formazione delle squadre definitive. Le categorie: Mara Maionchi guiderà gli Over, Samuel i Gruppi, Malika Ayane gli Under Uomini e Sfera Ebbasta le Under Donne. Ci saranno scintille e fischi: chi riuscirà a passare i Bootcamp ed accedere allo step successivo di X ...

X Factor 2019 BOOTCAMP/ Eliminati e diretta : le scelte di Samuel sui gruppi : X FACTOR 2019, BOOTCAMP: diretta ed Eliminati puntata 3 ottobre 2019: sul palco si alternano i gruppi. A Samuel tocca sceglierne cinque

X Factor 2019 : Samuel salva i Seawards ed elimina i Keemosabe - il pubblico insorge (video) : X Factor 2019: Samuel elimina i Keemosabe per salvare i Seaward: “non sapevo che fargli fare” e il pubblico insorge (video) Oggi è andata in onda la prima puntata dei Bootcamp. In questa fase i giudici hanno selezionato i cinque concorrenti che andranno agli Home Visit, l’ultimo step prima dei live. Ad aprire le danze sono stati i Gruppi e Samuel con l’arduo compito di scegliere cinque concorrenti su 12. Il momento più ...

X Factor 2019 i Gruppi scelti da Samuel ai Bootcamp - i nomi (in aggiornamento) : X Factor 13 – Bootcamp di X Factor 2019 i Gruppi di Samuel i concorrenti scelti Iniziano i Bootcamp di X Factor 2019 su Sky Uno, questa sera giovedì 3 ottobre tocca a Samuel scegliere i Gruppi e a Sfera Ebbasta selezionare le Under Donna, la prossima settimana sarà la volta degli Over di Mara Maionchi e degli Under Uomini di Malika Ayane. I Gruppi di Samuel X Factor 2019 In una serata al Mediolanum Forum di Assago Samuel sceglie 5 Gruppi ...

X Factor 2019 Bootcamp/ Diretta ed eliminati - Samuel avvisa : 'non mi fate incaz*are' : X Factor 2019, Bootcamp: Diretta ed eliminati puntata 3 ottobre. Samuel e Sfera Ebbasta scelgono i cinque concorrenti da portare agli home visit.

X Factor 13 - Bootcamp di Sfera Ebbasta e Samuel : una scelta farà infiammare il pubblico (video) : Va in onda questa sera, su Sky Uno, la prima parte dei Bootcamp di X Factor 13 dal Mediolanum Forum di Assago.Si rimescolano le carte e per Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta e per loro sarà difficilissimo scegliere: bisognerà essere selettivi, severi e anche un po’ competitivi. Inizia così, con il temutissimo “momento delle sedie”, la gara anche tra i giudici del talent di Sky prodotto da Fremantle e in onda giovedì 3 ottobre ...

X Factor 2019 : Mara Maionchi la sicurezza - Sfera Ebbasta persona e non personaggio - Samuel ascoltatore - Malika Ayane protettrice della musica : E' proprio Alessandro Cattelan a sottolineare, a inizio puntata, che ormai X Factor ha compiuto 13 anni. E' questo, infatti, il numero totale delle edizioni del talent show, inizialmente nato su Rai Due e poi conquistato da Sky Uno con successo. Gli anni sono quelli, se nei primi tempi il programma aveva quasi il sapore di "evento" (passatemi il termine), è chiaro che dopo 13 edizioni, questo effetto tende ormai a svanire. X Factor inizia ad ...

«X Factor 13» - Malika Ayane e Samuel : «Il nostro momento giusto (di andare in Tv)» : Malika AyaneMalika AyaneMalika AyaneMalika AyaneMalika AyaneMalika AyaneMalika AyaneSi dice che ci sia un tempo per tutto e per Malika Ayane e Samuel quel tempo è legato alla televisione, al confronto con un mezzo che hanno deciso di affrontare per la prima volta di petto. «È il momento giusto: sono riuscita a togliermi tutta una serie di soddisfazioni nella mia carriera e mi sento pronta per fare qualcosa di diverso, per essere costretta ad ...

X Factor 13 - Malika Ayane e Samuel : "Cerchiamo autenticità - senso di contemporaneità e qualcosa che emozioni" (video intervista) : Malika Ayane e Samuel (dei Subsonica) sono due dei tre nuovi giudici di X Factor 13 (insieme alla new entry Sfera Ebbasta e alla confermatissima Mara Maionchi). I due cantanti e musicisti, presenti alla conferenza stampa di presentazione del talent show in onda su Sky Uno dal 12 settembre alle 21.15, hanno raccontato il loro debutto nel programma.prosegui la letturaX Factor 13, Malika Ayane e Samuel: "Cerchiamo autenticità, senso di ...