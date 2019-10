Whirlpool | sciopero per la cessione del sito di Napoli | si fermano tutti gli stabilimenti

Sciopero operai Whirlpool : funerale della lavatrice per strade Capitale : Roma – Stabilimenti chiusi e operai in corteo a Roma. Oggi è il giorno dello Sciopero della Whirlpool dopo l’annuncio dell’azienda di voler cedere la fabbrica di Napoli. I sindacati dei metalmeccanici riferiscono della riuscita dello Sciopero con tutti gli stabilimenti chiusi. Alla manifestazione dei lavoratori oltre ai leader di Fiom, Fim e Uilm partecipa anche il segretario della CGIL Maurizio Landini. “No Napoli, no Whirlpool ”. I lavoratori ...

Whirlpool Napoli - operai in sciopero : "Produzione bloccata" : Luca Sablone Circa 1500 lavoratori in piazza Roma. I sindacati insorgono: "Bisogna dire basta alle multinazionali che vanno dove vogliono e lasciano il deserto" Pullman da Campania, Toscana e Marche: circa 1500 le adesioni registrate allo sciopero proclamato da Fiom, Uilm e Fim contro la decisione di cedere lo stabilimento Whirlpool di via Argine a Napoli. Alcuni lavoratori stanno sfilando innalzando lavatrici con il crocifisso, per ...