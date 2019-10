Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “Ildeve richiamare l’alle sue responsabilità”. Così Francesca Re, segretario generale Fiom, poco prima dell’inizio del corteo a Roma a sostegno dei lavoratori del sito di Napoli, di cui la multinazionale americanaha deciso la chiusura. “L’altissima adesione allo– spiega Re– è un fatto rilevante perché l’ha firmato un accordo con ile le parti sociali – precisa riferendosi a quanto accaduto nell’ottobre 2018 – e oggi propone la chiusura di uno stabilimento”. Oltre a essere preso in giro il sindacato, i lavoratori, sottolinea la leader della Fiom, “è preso in giro il, che ha firmato un piano industriale che non è più uguale”. Per Re“un disimpegno su Napoli e sul lavaggio è un ...

TV7Benevento : Whirlpool: Re David, 'bene sciopero, governo richiami azienda a responsabilità'... -