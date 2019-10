Whirlpool | Patuanelli | ‘mercoledì convocazione a Palazzo Chigi’

Patuanelli interrompe il tavolo su Whirlpool al Mise : "Non è stato un incontro costruttivo" : Non c’è accordo tra la proprietà e il Mise su Whirlpool. Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha bruscamente interrotto il tavolo con l’ad della società Luigi La Morgia. Lo si apprende da fonti Mise secondo le quali il ministro ha chiesto all’azienda di ritirare la procedura di cessione, chiedendo scusa ai lavoratori e alle istituzioni della Repubblica, precondizione per iniziare ...

Whirlpool : Cgil - azione trasparente di Patuanelli - serve ripensamento azienda : Roma, 20 set. (AdnKronos) – “Un’azione trasparente quella di oggi del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, l’unica in una vicenda oscura, e poco edificante della vertenza Whirlpool, che purtroppo fa emergere una serie di problematiche”. Così il segretario confederale della Cgil, Emilio Miceli, in una nota. Per il dirigente sindacale “l’azienda va avanti con determinazione sulla ...

**Whirlpool : Provenzano - ‘Patuanelli ha fatto bene - serve serietà e coraggio’** : Roma, 20 set. (AdnKronos) – “Le crisi industriali vanno affrontate con forza soprattutto al Sud perché spesso queste crisi alla fine sono promesse di chiusura o di fallimento. Al ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli voglio esprimere la mia solidarietà: al tavolo Whirlpool ha fatto bene. Bisogna affrontare questa questione con serietà e coraggio e le responsabilità sociali vanno rispettate”. Così Giuseppe ...

Whirlpool - Patuanelli interrompe incontro con l’ad sulla cessione dello stabilimento di Napoli : “La riunione non è stata costruttiva” : La convocazione era arrivata d’urgenza dopo l’avvio della cessione comunicata in tutta fretta ai sindacati. Ma anche il primo faccia a faccia tra il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, e l’ad di Whirlpool, Luigi La Morgia, per scongiurare il passaggio dello stabilimento di Napoli alla ‘misteriosa’ Prs-Passive Refrigeration Solutions SA di Lugano si è concluso con un nulla di fatto. Anzi, il clima ...