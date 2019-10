Whirlpool | Bentivogli | ‘scarsa affidabilità azienda | tempo scorre’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “I lavoratori si trovano in mezzo ad un rimpallo tra la scarsale e le innumerevoli promesse fatte dall’ex ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio ha trattato la vicenda più come si cura un collegio elettorale dentro una campagna elettorale”. Così Marco, segretario generale Fim, definisce l’attuale situazione dei lavoratori dell’del sito di Napoli, in occasione della manifestazione dei lavoratori di oggi a Roma. “In questo gioco – sottolinea il leader della Fim – ilscorre e arriviamo al 12 ottobre”, dichiara preoccupato il segretario generale Fim, riferendosi alla data di scadenza della procedura dell’art. 47 ed evidenziando come allo scadere della fase di consultazione “l’con o senza accordo avrà la mano ...

