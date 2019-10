Whirlpool | al Mise il funerale  della lavatrice

Patuanelli interrompe il tavolo su Whirlpool al Mise : "Non è stato un incontro costruttivo" : Non c’è accordo tra la proprietà e il Mise su Whirlpool. Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha bruscamente interrotto il tavolo con l’ad della società Luigi La Morgia. Lo si apprende da fonti Mise secondo le quali il ministro ha chiesto all’azienda di ritirare la procedura di cessione, chiedendo scusa ai lavoratori e alle istituzioni della Repubblica, precondizione per iniziare ...

Mise : "Su Napoli - Whirlpool scorretta" : 20.04 I sindacati presenti alla riunione ristretta al Mise su Whirlpool chiedono al ministro Patuanelli "di riconvocare l'azienda al tavolo per pretendere il rispetto dell'accordo di ottobre 2018", per farle cambiare la decisione sulla cessione del sito di Napoli. I lavoratori di Napoli vanno verso lo sciopero, annunciato da Fim, Fiom e Uilm. Per Alessandra Tadde, sottosegretaria al Mise, la decisione di Whirlpool "è una grave scorrettezza nei ...

Whirlpool avvia la cessione a Prs. I lavoratori di Napoli protestano davanti al Mise : La Whirlpool annuncia l’avvio della cessione dello stabilimento di Napoli, e la preoccupazione dei lavoratori cresce. Nonostante le rassicurazioni dell’azienda. Il tavolo al Mise, in programma per oggi pomeriggio, è finito ma è in corso una riunione ristretta tra capo di gabinetto del ministero, Giorgio Sorial, ha convocato i rappresentanti sindacali in una riunione ristretta. L’azienda ha comunicato che ...