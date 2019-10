Fonte : quattroruote

(Di venerdì 4 ottobre 2019) In attesa del lancio commerciale della ID.3 laha rimodulato l'offerta dei modelli elettrici esistenti sul mercato italiano. Sono stati infatti ridotti in maniera significativa idella e-ed è stata lanciata la rinnovata e-Up!: grazie a tutte le agevolazioni previste i preventivi possono scendere fino a 14.900 e 6.900 euro rispettivamente. Per la ID.3, attesa sul mercato nel corso del 2020, è previsto invece un listino a partire da circa 30.000 euro per il modello base einferiori ai 40.000 per l'edizione di lancio. Da 23.350 fino a 6.900 euro per la e-Up!. La e-Up!, ora capace di percorrere 260 km nel ciclo wltp grazie alle batterie da 32,3 kWh, costa di listino 23.350 euro, che si riduce a 20.900 euro con le promozioni dei concessionari. Grazie agli incentivi statali e locali, alla rottamazione e alle agevolazioni, però, è possibile abbattere questa cifra ...

dinoadduci : Volkswagen - Prezzi al ribasso per Golf e Up! elettriche - quattroruote : #Volkswagen, prezzi al ribasso per le #elettriche: ecco quanto possono arrivare a costare la e-Golf e la e-Up!… - MikyQuintaluce : RT @vaielettrico: Il più cliccato ieri su @vaielettrico: con i nuovi listini la #Volkswagen #Golf elettrica già oggi conviene più della ve… -