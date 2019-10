Volkswagen - Collaudi in corso per la Viloran | la nuova monovolume per la Cina

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Lasta collaudando in Europa un prototipo che anticipa unaprobabilmente destinata al mercato cinese. In base a quanto visto in altre foto spia precedenti è probabile che il nome scelto per il modello sia.Unper la. Le fattezze sono quelle di una Mpv ancora più grande della Sharan europea. La fiancata ha in comune la portiera scorrevole con il binario ben visibile, mentre in coda i fari sono coperti in gran parte dalle pellicole. Il prototipo si riscatta però nel frontale, dove si nota un legame stilistico con la Touareg: i gruppi ottici sottili sono infatti graficamente uniti alla grande mascherina con le tre barre orizzontali. Dati tecnici ancora sconosciuti. Al di là del passo molto lungo, non ci sono ulteriori indizi in base ai quali dedurre informazioni riguardo alla piattaforma (probabilmente la Mqb) e alla meccanica della ...

