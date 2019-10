“Vieni qui ti diamo delle caramelle” | scatta l’allarme in parco | bambini avvicinati da

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Sono in corso le indagini dei carabinieri dopo la denuncia di un gruppo di genitori che hanno raccontato ai militari come i figli siano statida tre uomini in spianata Castelletto, a Genova, mentre giocavano. Gli sconosciuti avrebbero promesso loro di dargli“caramelle, se li avessero seguiti in cambio di una intervista“. I tre, tutti italiani di età compresa tra i 35 e i 40 anni, sono stati identificati dai militari che li hanno rintracciati non molto lontano, ma non sono denunciati. Quando i carabinieri li hanno raggiunti si sono giustificati dicendo che “volevano solo giocare a pallone“. L’allerta èta ieri pomeriggio, 3 ottobre, e il messaggio ha iniziato a circolare sulle chat di mamme e papà della zona. “Prima si è avvicinato un uomo sulla quarantina – si legge nella chat, inviata dopo la denuncia ai carabinieri ...

