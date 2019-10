Vieni da Me | Susanna Messaggio rivela | “Mia figlia Alice è morta a pochi mesi di vita”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019)è stata ospite dida Me e a Caterina Balivo hato il dramma che ha vissuto in segreto, la morte della sua primogenita. “La mia primadi vita per un problema cardiocircolatorio – ha raccontato – . Io all’epoca studiavo medicina. Ho smesso e ho iniziato a studiare psicologia perché volevo aiutare le donne che avevano vissuto il mio stesso dramma. Poi è arrivata miaMartina, che oggi ha 24 anni. Dal mio terzo matrimonio, è nato mio figlio Jacopo. I miei figli sono tutto e per me sono tre”, ha detto l’attrice. Parole forti, che hanno commosso la conduttrice che non è riuscita a trattenere le lacrime. Poi laha ricordato anche la sua infanzia difficile, con “un papà severo” che la spinse a fare una “fuitina a 17 anni”, infine l’esordio con Enzo ...

