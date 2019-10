VIDEO Nina Derwael magnifica | 15 141 alle parallele ai Mondiali | riviviamo l’esercizio da

VIDEO Milan-Inter 0-2 : Highlights - gol e sintesi. Brozovic e Lukaku decidono il Derby della Madonnina : L’Inter ha sconfitto il Milan per 2-0 nell’attesissimo Derby della Madonnina valido per la quarta giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, i nerazzurri si sono imposti con ampio meritato al termine di una partita dominata in lungo e in largo in cui hanno concesso davvero molto poco ai rossoneri. Gli uomini di Antonio Conte si confermano così al comando della classifica del campionato a punteggio pieno, 12 punti all’attivo ...