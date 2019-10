VIDEO MotoGP | GP Thailandia 2019 | gli highlights delle prove libere Quartararo vola

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Ho avuto paura - facevo fatica a respirare” : Marc Marquez ha iniziato il suo weekend del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, non nel migliore dei modi. La caduta nel corso delle FP1 in curva-7 e il dolore alla schiena e alla tibia della gamba sinistra avevano fatto temere il peggio. Lo spagnolo, per fortuna, non ha subito alcuna frattura ed è stato veloce nel turno successivo. Tuttavia, le conseguenze del crash sono insite nell’animo del pilota, che ...

VIDEO - Francesco Bagnaia MotoGP : “Valentino Rossi ha scelto un ottimo capo-tecnico” : Una delle grandi notizie del weekend del Gran Premio di Thailandia 2019 della MotoGP è la sostituzione del capo-tecnico di Valentino Rossi. Cambierà, infatti, il ruolo di Silvano Gambusera, per cui al fianco del nove volte campione del mondo vedremo lo spagnolo David Munoz, che nella passata stagione ha vinto il titolo della Moto2 assieme a Francesco “Pecco” Bagnaia. Andiamo proprio a sentire le parole del pilota torinese sul suo ex ...

VIDEO MotoGP - GP Thailandia 2019 : Marc Marquez dichiaro “fit” per il weekend : Un highside davvero tremendo. La FP1 del Gran Premio di Thailandia 2019 della MotoGP che non si conclude in pista ma all’ospedale di Buriram. Per Marc Marquez il weekend che deve consegnargli il sesto titolo iridato, stava per trasformarsi in un incubo. Invece, il campione del mondo, è stato dichiarato pronto per rimettersi in moto dopo il controllo medico, nonostante una caduta rovinosa che ha causato dolori a gamba e schiena. Andiamo ad ...

VIDEO Alberto Puig MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Marquez sta bene - è stato fortunato” : L’episodio più eclatante della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2019 è stato sicuramente quello della brutta caduta di Marc Marquez avvenuta nelle fasi finali delle FP1. L’iberico è stato sbalzato violentemente dalla sua Honda Repsol con un high-side che lo ha fatto sbattere per terra bruscamente. Fortunatamente il sette volte campione iridato, ormai prossimo all’ottavo titolo, non ha subito fratture ...

Incidente Marc Marquez - Motogp GP Thailandia/ VIDEO - come sta? L'esito controlli... : Marc Marquez: brutto Incidente a Buriram, Video. Caduta paurosa per il campione del mondo in sella alla Honda: fortunatamente è fit

MotoGp – Brutto spavento per Marquez in Thailandia : Marc cade nelle Fp1 - trasportato al centro medico [VIDEO] : Gosso spavento per Marc Marquez: lo spagnolo della Honda protagonista di un terribile incidente nelle Fp1 del Gp della Thailandia Prima sessione di prove libere amara e dolorosa per Marc Marquez: il campione del mondo in carica, che in Thailandia si gioca il suo primo match point è stato protagonista di una brutta caduta nel primo giro del run iniziato a pochi minuti dal termine della sessione delle FP1. Lo spagnolo della Honda ha perso il ...

MotoGp – Una canzone speciale per Francesca Sofia Novello : Pierino diverte la fidanzata di Valentino Rossi [VIDEO] : Pierino canta per Francesca Sofia Novello: la poesia per la fidanzata di Valentino Rossi è speciale Francesca Sofia Novello è apprezzatissima da tutti gli appassionati delle due ruote e dai fan di Valentino Rossi. La bella modella italiana ha fatto breccia nel cuore di tutti per la sua bellezza, ma anche per la sua semplicità: tra coloro che la apprezzano particolarmente c’è anche Pierino, il famoso “cantastorie” che ha ...

VIDEO MotoGP - GP Aragon 2019 : Alex Rins sbaglia la frenata e mette fuori causa Franco Morbidelli : Franco Morbidelli prosegue nel suo credito con la fortuna. Dopo pochi chilometri del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP, infatti, il pilota del team Yamaha Petronas viene speronato da Alex Rins che sbaglia completamente la staccata in curva 12 e lo manda per le terre. Per il romano è arrivato inevitabile il ritiro e uno “zero” pesante in classifica generale laddove, invece, si attendeva punti importanti. Andiamo a rivedere lo ...

VIDEO MotoGP : Pol Espargarò operato al polso - complicato il rientro in gara in Thailandia : Brutta tegola per la KTM in un weekend davvero da dimenticare in quel di Aragon per la casa austriaca. Nella giornata di ieri lo spagnolo Pol Espargarò, grandissimo protagonista a Misano col secondo posto in qualifica alle spalle di Viñales, è incappato in una brutta caduta che gli ha causato la frattura del polso sinistro. Il fratello di Aleix è stato operato con successo questa mattina a Barcellona ma sembra abbastanza improbabile un suo ...

MotoGp – Si spengono i semafori al Motorland : il VIDEO della partenza del Gp di Aragon : Inizia lo spettacolo al Motorland: la partenza del Gp di Aragon Ad una settimana dal Gp di San Marino, i piloti della MotoGo sono nuovamente in pista, con un’ora d’anticipo rispetto all’orario di marcia, a causa della concomitanza col Gp di Singapore di Formula 1. E’ appena iniziato il Gp di Aragon: ottima partenza di Marquez, dalla pole position, seguito da Quartararo. Vinales ha perso una posizione, cedendo il ...

VIDEO Andrea Iannone MotoGP - GP Aragon 2019 : “Weekend positivo - sapevo di avere buone chance” : Giornata positiva per Andrea Iannone che è riuscito ad accedere al Q2 delle qualifiche del GP Aragon 2019 e domani scatterà dalla quarta fila. Il centauro italiano accusa ancora qualche problema fisico ma l’Aprilia continua a fare dei passi in avanti e c’è grande soddisfazione da parte del pilota come traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky. VIDEO DICHIARAZIONI Andrea ...

VIDEO Danilo Petrucci MotoGP - GP Aragon 2019 : “Stiamo faticando - problemi in piega” : Giornata difficile per Danilo Petrucci che ha chiuso al 15esimo posto nelle qualifiche del GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky: “Stiamo soffrendo, il momento non aiuta: stiamo faticando ed è difficile. Stiamo cercando di fare il massimo ma rispetto all’anno scorso abbiamo peggiorato notevolmente ed è complicato trovare una spiegazione, inoltre ci ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Aragon 2019 : “Devo migliorare per il podio” : Valentino Rossi ha analizzato la sua prestazione nelle qualifiche del GP di Aragon 2019 ai microfoni di Sky: “Diciamo che quando si parte nelle prime due file va abbastanza bene perché non sei lontano dalla pole position e sei con quelli che vanno forte. Ho fatto un buon giro in qualifica anche se potevo fare un filo meglio, il mio passo non è male ma dobbiamo ancora lavorare perché in alcuni punti della pista Marquez, Quartararo e Vinales ...

VIDEO MotoGP - numeri e statistiche della quinta pole position di Marc Marquez ad Aragon : La pole position centrata dal cannibale Marc Marquez nelle qualifiche del GP di Argon 2019 è solo l’ennesimo sigillo di una serie di record che il campione di Cervera sta abbattendo, numeri impressionanti riassunti in un breve VIDEO tributo realizzato da Sky Sport. Si tratta della 61° pole position in MotoGP e l’89° in carriera per lo spagnolo, la 12esima prima fila stagionale che è stata mancata solamente ad Assen e lo scorso fine ...