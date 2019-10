VIDEO Marc Marquez | spaventosa caduta nelle FP1 del GP Thailandia 2019 Preoccupa lo

CLAUDIO MARCHISIO SI RITIRA - CONFERENZA STAMPA/ Diretta streaming VIDEO : i numeri : CLAUDIO MARCHISIO, oggi la CONFERENZA STAMPA d'addio al calcio: l'ex Juventus si RITIRA, ecco come seguire l'evento dell'Allianz Stadium.

Le Iene Show - omaggio a Nadia Toffa : l'ingresso delle 100 Iene e il discorso di Alessia Marcuzzi (VIDEO) : La nuova edizione de Le Iene Show si è aperta con l'omaggio a Nadia Toffa e con la reunion in studio di tutti i personaggi che hanno caratterizzato queste ventitré edizioni del programma di Italia 1 tra i quali abbiamo trovato anche Simona Ventura, Geppi Cucciari, Enrico Brignano, Luca e Paolo, Claudio Bisio, Luciana Littizzetto, Pif, Fabio Volo e tanti altri.prosegui la letturaLe Iene Show, omaggio a Nadia Toffa: l'ingresso delle 100 Iene e il ...

Nadia Toffa - l'ultimo VIDEO inedito alle Iene : «Non è quanto - ma come vivi». Marcuzzi : «Nadia sapeva sin dall'inizio» : «Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto. Non è quanto, ma come vivi». Un video inedito, lungo 20 minuti. Voluto, scelto e pensato da Nadia Toffa. Le Iene...

UeD - Beatrice Valli e Marco Fantini : il VIDEO della proposta di matrimonio : Uomini e Donne: Beatrice Valli e Marco Fantini si sposano. Ecco il video della proposta di matrimonio a Parigi Beatrice Valli e Marco Fantini hanno deciso di sposarsi. I due si sono conosciuti grazie al programma di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne’ e fanno coppia da ormai un po’ di anni. Bea e il […] L'articolo UeD, Beatrice Valli e Marco Fantini: il video della proposta di matrimonio proviene da Gossip e Tv.

“Ma è Nadia Toffa”. Alessia Marcuzzi mostra un VIDEO inedito. E sono lacrime : “Che bella…” : Sarà una puntata toccante. Un momento destinato, in qualche modo, a fare la storia della televisione. Tornano le Iene con una puntata speciale. Cento Iene, per la precisione, si riuniranno stasera in ricordo di Nadia Toffa, una delle più amate tra di loro. Sarà l’omaggio della famiglia di ‘Le Iene show’, di cui stasera va in onda la prima puntata della nuova stagione su Italia 1, alle 21,25, alla conduttrice morta lo scorso agosto a 40 anni.\\Da ...

Marco Giallini a Blogo : "Ho rifiutato il DopoFestival 2019 - in tv non mi sento a mio agio" (VIDEO) : Rocco Schiavone torna su Rai2 (e non su Rai1, come inizialmente previsto dalla Rai) e con esso torna in tv Marco Giallini. Blogo ha incontrato l'attore romano a margine della conferenza stampa di presentazione dei nuovi episodi, al via da mercoledì prossimo. In essi non ci sarà uno Schiavone evoluto, involuto o cambiato, ma uno Schiavone "che segue il corso della vita, malinconico e che non tocca mai picchi di estrema felicità" ...

Striscia la Notizia e il maiale al guinzaglio da Marco Liorni : Italia Sì nel mirino - il VIDEO : Striscia la Notizia, nella consueta rubrica I nuovi mostri, infila anche la scenetta del porcello a Italia Sì. Di cosa si tratta? Nell'ultima puntata della trasmissione del sabato di Marco Liorni, Rita Dalla Chiesa è entrata con il maiale Dior, ormai famosissimo. Dopo essere stato avvistato più di u

Diretta Venezia Pisa/ VIDEO streaming DAZN : Marconi - grandi numeri per il bomber : Diretta Venezia Pisa streaming Video DAZN: il protagonista, orario e risultato live del match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B.

Marco Carta a Live Non è la D'Urso : "Sono assolutamente innocente" (VIDEO) : Marco Carta, ospite di 'Live Non è la D'Urso', in onda, stasera, domenica 22 settembre 2019, ha professato la propria innocenza di fronte all'accusa di furto aggravato per aver rubato (assieme all'amica) 6 magliette alla Rinascente di Milano. Ecco le prime parole del cantante dopo l'udienza in cui ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato: Sono assolutamente innocente. L'ho sempre detto. Dire e osannare qualcosa che non è. Non sarebbe ...

Diretta/ Rieti Potenza - risultato 1-0 - streaming VIDEO : Marcheggiani in gol! : Diretta Rieti Potenza: streaming video e tv, risultato live 1-0. Amaranto celesti avanti all'intervallo con Marcheggiani, nella 5giornata di Serie C.

VIDEO Marc Marquez - la particolare esultanza per la vittoria nel GP Aragon : mima il gesto della pesca sul traguardo : Marc Marquez ha esultato vivacemente al termine del GP di Aragon 2019, lo spagnolo ha letteralmente dominato la gara e si è imposto con ampio margine nei confronti degli avversari su uno dei suoi circuiti preferiti. Il centauro della Honda ha avuto la meglio su Andrea Dovizioso e Jack Miller, sul traguardo ha mimato il gesto della pesca per ricordare un episodio con suo fratello Alex: qualche tempo fa hanno gettato una canna da pesca e hanno ...