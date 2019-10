VIDEO Marc Marquez GP Thailandia 2019 | “Sto bene | sono in grado di correre”

VIDEO MotoGP - GP Thailandia 2019 : Marc Marquez dichiaro “fit” per il weekend : Un highside davvero tremendo. La FP1 del Gran Premio di Thailandia 2019 della MotoGP che non si conclude in pista ma all’ospedale di Buriram. Per Marc Marquez il weekend che deve consegnargli il sesto titolo iridato, stava per trasformarsi in un incubo. Invece, il campione del mondo, è stato dichiarato pronto per rimettersi in moto dopo il controllo medico, nonostante una caduta rovinosa che ha causato dolori a gamba e schiena. Andiamo ad ...

VIDEO La spiegazione della caduta di Marc Marquez a Buriram : un incidente spaventoso per lo spagnolo : Marc Marquez è risalito in sella nelle prove libere 2 del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. La notizia che si attendeva, dopo lo spaventoso incidente che ha visto coinvolto il campione del mondo in carica della classe regina nel corso delle FP1, è arrivata e il suo team può tirare un sospiro di sollievo. Sì perché, dopo il crash, c’era preoccupazione per le condizioni dell’iberico, molto dolorante ...

Incidente Marc Marquez - Motogp GP Thailandia/ VIDEO - come sta? L'esito controlli... : Marc Marquez: brutto Incidente a Buriram, Video. Caduta paurosa per il campione del mondo in sella alla Honda: fortunatamente è fit

MotoGp – Brutto spavento per Marquez in Thailandia : Marc cade nelle Fp1 - trasportato al centro medico [VIDEO] : Gosso spavento per Marc Marquez: lo spagnolo della Honda protagonista di un terribile incidente nelle Fp1 del Gp della Thailandia Prima sessione di prove libere amara e dolorosa per Marc Marquez: il campione del mondo in carica, che in Thailandia si gioca il suo primo match point è stato protagonista di una brutta caduta nel primo giro del run iniziato a pochi minuti dal termine della sessione delle FP1. Lo spagnolo della Honda ha perso il ...

VIDEO Marc Marquez - spaventosa caduta nelle FP1 del GP Thailandia 2019. Preoccupa lo spagnolo - portato in ospedale : Una caduta spaventosa quella dello spagnolo Marc Marquez, leader della classifica mondiale della classe MotoGP, nel corso delle prove libere 1 del GP della Thailandia, quindicesimo round iridato. L’iberico, fino a quel momento in vetta all’ordine dei tempi, si apprestava a provare un set di gomme nuove in sella alla Honda. Poi il crash: nel rapido cambio di direzione, in curva-7, la RC213V ha perso aderenza, provocando uno ...

CLAUDIO MARCHISIO SI RITIRA - CONFERENZA STAMPA/ Diretta streaming VIDEO : i numeri : CLAUDIO MARCHISIO, oggi la CONFERENZA STAMPA d'addio al calcio: l'ex Juventus si RITIRA, ecco come seguire l'evento dell'Allianz Stadium.

Le Iene Show - omaggio a Nadia Toffa : l'ingresso delle 100 Iene e il discorso di Alessia Marcuzzi (VIDEO) : La nuova edizione de Le Iene Show si è aperta con l'omaggio a Nadia Toffa e con la reunion in studio di tutti i personaggi che hanno caratterizzato queste ventitré edizioni del programma di Italia 1 tra i quali abbiamo trovato anche Simona Ventura, Geppi Cucciari, Enrico Brignano, Luca e Paolo, Claudio Bisio, Luciana Littizzetto, Pif, Fabio Volo e tanti altri.prosegui la letturaLe Iene Show, omaggio a Nadia Toffa: l'ingresso delle 100 Iene e il ...

Nadia Toffa - l'ultimo VIDEO inedito alle Iene : «Non è quanto - ma come vivi». Marcuzzi : «Nadia sapeva sin dall'inizio» : «Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto. Non è quanto, ma come vivi». Un video inedito, lungo 20 minuti. Voluto, scelto e pensato da Nadia Toffa. Le Iene...

UeD - Beatrice Valli e Marco Fantini : il VIDEO della proposta di matrimonio : Uomini e Donne: Beatrice Valli e Marco Fantini si sposano. Ecco il video della proposta di matrimonio a Parigi Beatrice Valli e Marco Fantini hanno deciso di sposarsi. I due si sono conosciuti grazie al programma di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne’ e fanno coppia da ormai un po’ di anni. Bea e il […] L'articolo UeD, Beatrice Valli e Marco Fantini: il video della proposta di matrimonio proviene da Gossip e Tv.

“Ma è Nadia Toffa”. Alessia Marcuzzi mostra un VIDEO inedito. E sono lacrime : “Che bella…” : Sarà una puntata toccante. Un momento destinato, in qualche modo, a fare la storia della televisione. Tornano le Iene con una puntata speciale. Cento Iene, per la precisione, si riuniranno stasera in ricordo di Nadia Toffa, una delle più amate tra di loro. Sarà l’omaggio della famiglia di ‘Le Iene show’, di cui stasera va in onda la prima puntata della nuova stagione su Italia 1, alle 21,25, alla conduttrice morta lo scorso agosto a 40 anni.\\Da ...

Marco Giallini a Blogo : "Ho rifiutato il DopoFestival 2019 - in tv non mi sento a mio agio" (VIDEO) : Rocco Schiavone torna su Rai2 (e non su Rai1, come inizialmente previsto dalla Rai) e con esso torna in tv Marco Giallini. Blogo ha incontrato l'attore romano a margine della conferenza stampa di presentazione dei nuovi episodi, al via da mercoledì prossimo. In essi non ci sarà uno Schiavone evoluto, involuto o cambiato, ma uno Schiavone "che segue il corso della vita, malinconico e che non tocca mai picchi di estrema felicità" ...

