VIDEO Li Shijia magica alla trave | 14 500 ai Mondiali | riviviamo l’esercizio della

Fonte : oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2019) La cinese Liha eseguito il miglior esercizio di giornata, una prova eccezionale sui 10 cm che è stata valutata con un sublime 14.500 (6.2 il D Score) grazie al quale la giovane asiatica è balzata al comandoclassifica di specialità. Di seguito ildell’esercizio di Lidurante le qualifiche dei2019 di ginnastica artistica.LI, 14.500AI: Li(CHN) – Balance Beam – 2019 Worlds Qualifications Score: 14.500 (D: 6.2 E: 8.300) pic.twitter.com/aeVvU9NBtP — blindlanding (@blind landing) October 4, 2019 Clicca qui per mettere “Mi piace”nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Shutterstock