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Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2019 ore 12 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2019 ore 12 | 30 NOTIZIARIO DEL 4 OTTEOBRE 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2019 ore 12:30 (Di venerdì 4 ottobre 2019) NOTIZIARIO DEL 4 OTTEOBRE 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E RomaNINA IN INTERNA CODE TRA APPIA E ARDEATINA RALLENTAMENTI PER LAVORI SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 VERSO IL CENTRO, C’È UN RESTRINGIMENTO NELLA CARREGGIATA CENTRALE DA TORCERVARA ALLA TOGLIATTI, A Roma OGGI FINO ALLE 14 PREVISTA MANIFESTAZIONE NEI PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. DURANTE LA PROTESTA SARANNO DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA LAVORI SULLA CASSIA, CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA SUTRI E IL BIVIO DI NEPI SULLA FLAMINIA CODE PER LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE TRA MALBORGHETTO E IL CIMITERO FLAMINIO IN INGRESSO A Roma ANCORA CODE SULLA CASILINA DA FINOCCHIO SULLA PROVINCIALE ...
Fonte : romadailynews

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