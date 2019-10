Vent’anni di Radio 24 Notizie e parole che guardano al futuro

Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Sono passati 20 anni da quando24 ha iniziato a trasmettere, dagli studi di via Richard, finestre affacciate sul Naviglio a Milano, dando forma al progetto del Gruppo 24 Ore di portare sul mezzol’informazione di qualità, con particolare attenzione a economia, politica, società

Primaonline : Radio 24 oggi compie vent'anni. Ma on air solo musica e repliche per lo sciopero del personale non giornalistico…