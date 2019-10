Venduto come plastica ma era corallo | sequestrati 20 chili ai due cittadini cinesi a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Il “made in China” arriva fino in fondo al mare, ma scambia i coralli con conchiglie: i Carabinieri di Venezia hanno scoperto e sequestrato 20 chilogrammi di, privo di autorizzazione, stipato in un magazzino all’ingrosso che vendeva articoli per la casa e gestito da due. Venivain confezioni di circa 50 grammi che riportavano in etichetta l’indicazione “imitazione di conchiglie in”. La ditta non è stata in grado di produrre nessun documento sulla sua importazione e commercializzazione, per cui i militari hanno apposto i sigilli a quanto ritrovato, che sarà oggetto di confisca. Ilè stato classificatoappartenente all’ordine delle “Scleractinia”: il prelievo e la vendita di questo esemplare necessita di una certificazione che viene rilasciata seguendo la normativa Cites – Convenzione sul ...

